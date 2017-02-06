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BBC Türkçe

BBC araştırması: İngiltere'de 'Müslüman isimliler' daha zor iş buluyor

"Inside Out" programı için yapılan araştırma, "Müslüman isimli olmayanların", "Müslüman isimlilere" kıyasla üç kat daha fazla iş görüşmesine çağrılma şansına sahip olduğunu gösterdi. Müslümanlar, dini inançları nedeniyle başvurularında ret cevabı aldıklar

06 Şubat 2017 18:53

BBC'de Pazartesi akşamı yayımlanacak Inside Out programının yaptığı araştırma, "Müslüman isimli olmayanların", "Müslüman isimlilere" kıyasla üç kat daha fazla iş görüşmesine çağrılma şansına sahip olduğunu gösterdi. Program için görüşülen Müslümanlar, dini inançları nedeniyle başvurularında ret cevabı aldıklarını söyledi.

Program, 100 farklı iş ilanına iki özgeçmiş gönderdi.

Özgeçmişlerin birinde "Muhammed", diğerinde ise "Adam" isimleri vardı.

Adam, 12 başvurudan görüşmeye çağrılırken, Muhammed sadece 4 şirket tarafından görüşmeye davet edildi.

Aynı özgeçmişler, Londra'daki reklam satış alanındaki yönetim kademesinde açılan 100 iş ilanına da gönderildi.

Daha fazla rekabetin söz konusu olduğu bu alanda da 2,5 ay sonra Adam'a 3 kat daha fazla görüşme şansı verildi.

İsminin verilmesini istemeyen bir Müslüman, "rüyalarının işi" olduğunu düşündüğü bir pozisyona başvurduğunu ama işverenden "Sahte ve çökmüş bir dine karşı antipatim daha da derinleşip gerçek bir nefrete dönüştü" yanıtını aldığını söyledi.

Aynı Müslüman telefon mesajını BBC'ye de gösterdi.

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