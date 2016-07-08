T24 LogoT24 Logo
Dünya

BBC anketine göre, Türkiye'de Obama'ya destek yüzde 52'ye yükseldi

Anket 2012 ve 2016 yıllarında yapılan araştırmaları kapsıyor

08 Temmuz 2016 20:00

ABD Başkanı Barack Obama'nın iki dönemlik başkanlığı boyunca dünyadaki popülaritesini koruduğu ortaya çıktı.

BBC için 18 bin kişi üzerinde yapılan ankete göre 18 ülkede yaşayan insanların yüzde 70'ten fazlası Obama'nın başkan olarak seçilmiş olmasını olumlu buluyor.

Anket yapılan ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor.

Türkiye'de Obama'ya destek bir önceki ankete kıyasla yüzde 6 oranında artarak yüzde 52'ye çıkmış.

Buna benzer şekilde Pakistan yüzde 56 ve Çin yüzde 54 ile desteğin yükseldiği ülkeler arasında.

Obama'ya destek anketi Globescan kuruluşu tarafından 2012 ve 2016 yıllarında yürütüldü.

Anket yapılan ülkeler arasında Obama'ya destek sadece Rusya'da olumsuz çıktı.

Rusya'da Obama'yı beğenenlerin oranı yüzde 18.

Obama yanlısı ülkelerin başında Kenya, Güney Kore, İngiltere, Fransa ve Avustralya geliyor.

Kadın başkan faktörü

Ankete katılanların yarısı, başkanlığa bir kadının gelmesinin dünyanın ABD'ye bakışını değiştireceğini düşündüklerini belirtti.

Ancak bunun iyi ya da kötü mü olacağı yönünde görüş bildirmediler.

Anket Aralık 2015 ve Mayıs 2016 arasında yürütüldü.

Geçen hafta Pew Araştırma Şirketi'nin açıkladığı anket sonucuna göre Obama'nın dünya çapındaki popüleritesi oldukça yüksek.

 

ETİKETLER

ObamaBBC anketiTürkiyedestekyükseldi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24