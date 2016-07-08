BBC anketine göre, Türkiye'de Obama'ya destek yüzde 52'ye yükseldi

ABD Başkanı Barack Obama'nın iki dönemlik başkanlığı boyunca dünyadaki popülaritesini koruduğu ortaya çıktı.

BBC için 18 bin kişi üzerinde yapılan ankete göre 18 ülkede yaşayan insanların yüzde 70'ten fazlası Obama'nın başkan olarak seçilmiş olmasını olumlu buluyor.

Anket yapılan ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor.

Türkiye'de Obama'ya destek bir önceki ankete kıyasla yüzde 6 oranında artarak yüzde 52'ye çıkmış.

Buna benzer şekilde Pakistan yüzde 56 ve Çin yüzde 54 ile desteğin yükseldiği ülkeler arasında.

Obama'ya destek anketi Globescan kuruluşu tarafından 2012 ve 2016 yıllarında yürütüldü.

Anket yapılan ülkeler arasında Obama'ya destek sadece Rusya'da olumsuz çıktı.

Rusya'da Obama'yı beğenenlerin oranı yüzde 18.

Obama yanlısı ülkelerin başında Kenya, Güney Kore, İngiltere, Fransa ve Avustralya geliyor.

Kadın başkan faktörü

Ankete katılanların yarısı, başkanlığa bir kadının gelmesinin dünyanın ABD'ye bakışını değiştireceğini düşündüklerini belirtti.

Ancak bunun iyi ya da kötü mü olacağı yönünde görüş bildirmediler.

Anket Aralık 2015 ve Mayıs 2016 arasında yürütüldü.

Geçen hafta Pew Araştırma Şirketi'nin açıkladığı anket sonucuna göre Obama'nın dünya çapındaki popüleritesi oldukça yüksek.