BBC: ABD'de çalışmaların durmasının ardından dolar düşüşte

Çeviri: Varsan Çekiç

ABD'de ikinci derece hükümet çalışmalarının durmasının ardından dolar, euro, pound ve İsviçre frankının karşısında değer kaybetti. Analizciler, çalışmaların durmasının beklendiği bir zamanda, doların da düşmesinin bariz olduğunu belirttiler.

BBC'nin haberine göre, ABD Kongresi'nde Cumhuriyetçiler ve Demokratların bütçe konusunda anlaşma sağlayamamasının ardından dolar, euro karşında 8 ayın en düşük ve İsviçre frankı karşısında da bir buçuk yılın en düşük seviyesine düştü. Dolar ayrıca Japon yeni karşısında zayıflayarak, İngiliz poundu karşısında da geri çekildi.

Borç tavanı



ABD hükümetinin önceki durmalarının bir gün ile bir ay arasında sürdüğünü belirten BBC, durmanın ülke ekonomisi üzerinde yaratacağı etkinin, politik çıkmazın ne kadar süreceğine bağlı olduğunu yazdı.

ABD'nin uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs'ın değerlendirmelerine göre, 3 hafta sürecek bir durma, ABD'nin bu yıln üç aylık dönemindeki gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 0.9'unu götürebilir.

İnternet üzerinden ticaret hizmetleri sağlayan Accendo Markets şirketinin araştırma başkanı Mike van Dulken, ABD hükümetinin faturalarını ödemesi için alabileceği borç para limitine ulaşacağı zamanda, ABD'li politikacıların "borç tavanı"nı kaldırma konusunda anlaşma sağlayamamasının da endişe verici olduğunu söyledi.

Borç tavanı hakkında konuşan van Dulken, "Bu konunun çözülmesi ne kadar uzarsa, 17 Ekim tarihli borç tavanına o kadar yaklaşacağız. Devlet borçları da dahil diğer faturaları ödemek için para bulunmadığında, borçları ödememek başka bir sorun haline gelecektir" dedi.

BBC haberinde ABD ekonomisine dair önemli verilerin açıklanmasında oluşabilecek bir gecikmenin, piyasada oluşturacağı etkiler hakkında da endişelerin olduğunu belirtti. Bloomberg'in haberine göre ABD Çalışma Bakanlığı, Cuma günü açıklanması beklenen istihdam raporlarını açıklamayacağını söyledi.

İngiltere merkezli mali şirket ETX Capital'ın ticaret başkanı Joe Rundle ABD hükümetinin çalışmalarının durmasının, ABD Merkez Bankası'nın aylık olarak sağladığı 85 milyar dolarlık ekonomik teşvik programında yapılması planlanan azaltmanın, geciktirilebileceği anlamına gelebeleceğini açıkladı.

ABD Merkez Bankası'nın Ekim ayında poliçe toplantısı gerçekleştireceğini belirten Rundle, "Likidite bağımlısı piyasa katılımcıları çalışmaların durmasının, Fed'in 2013'te yapmak istediği azaltmayı geri çektiğini görebilecek kadar sürmesini umut ediyorlar" diye konuştu.