BBC, 60 yıllık Türkiye arşivini açıyor

BBC, Türkiye'nin son 60 yılına dair elindeki görüntüleri izleyicilerle paylaşacak. 'BBC Arşivlerinde Türkiye' programı, 10 Kasım Cuma günü, BBC'nin 1970'de hazırladığı 'Atatürk: Türklerin Babası' belgeseliyle başlıyor.

BBC’nin 1950’lerden 2000’lere uzanan Türkiye arşivlerinde, Türkiye siyasetiyle ilgili haber paketleri, programlar ve belgeseller yer alıyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre arşiv görüntüleri; birçok önemli devlet insanı, siyasetçi, iş insanı, siyasi eylemci, sivil toplum örgütü temsilcisiyle röportajları da içeriyor. Arşivlerde, Türkiye tarihindeki olayların yanı sıra kültürel içerikli görüntüler de yer alıyor.

‘BBC Arşivlerinde Türkiye’ 1950, 1960, 1970 ve 1980’lerden, çoğu İstanbul’dan olmak üzere, farklı kentlerin görüntülerine de yer verecek. Yayınlar hem internette hem de sosyal medyada olacak. Programda, BBC’nin elindeki mevcut arşiv görüntüleri kullanılacak. Programların tümüne, BBC Türkçe’nin internet sitesindeki, ‘BBC Arşivlerinde Türkiye’ sayfasından ve BBC Türkçe’nin YouTube kanalından ulaşmak mümkün.