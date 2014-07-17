BBC 415 kişiyi işten çıkaracak

BBC Haber Dairesi Başkanı James Harding, haber merkezini yeniden yapılandırıp dijital çağa uygun haberler hazırlamak için yeni teknolojilerin kullanıma ağırlık vereceklerini söyledi. Harding'in açıkladığı plan uygulanırken 195 kişi için de istihdam yaratılacak. Bu da BBC Haber Dairesi'nin personel sayısının toplamda 220 kişi azalacağı anlamına geliyor. BBC'nin haber dairesinde 5 bin kadarı gazeteci olmak üzere yaklaşık 8 bin 400 kişi çalışıyor.

Kurum, İngiltere'de TV sahibi hane halkından tahsil edilen televizyon ruhsat ödemeleriyle finanse ediliyor. Ancak söz konusu ücret 2010'da altı yıllığına dondurulduğu için BBC'nin 800 milyon sterlin ek tasarruf yapması gerektiği bildirilmişti. BBC ayrıca 1 Nisan'dan itibaren daha önce İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen BBC Dünya Servisi'nin de finansmanının üstlenmişti. Kurum açıkladığı son önlemlerle yılda 48 milyon sterlin daha tasarruf edecek. BBC 2011'de 2 bin kişiyi işten çıkarmış, sonraki 3 yıl içinde de Haber Dairesi'nden 400'den fazla kişinin işine son vermişti. BBC'den işine son verilecek 415 kişiden 105'inin Dünya Servisi kadrolarından olacağı belirtiliyor.

Sendika: Haberciliğe darbe

BBC Haber Müdürü James Harding'in bugün açıkladığı kararlara sendikaların tepkisi gecikmedi. Ulusal Gazeteciler Birliği Sendikası (NUJ) Genel Sekreteri Michelle Stanistreet, "Bu kesintiler gazetecilerin kaliteli içerikte haberler hazırlama yeteneğini daha da azaltacaktır. Bu kadar basit. Biz BBC'de hiç kimsenin zorunlu olarak işten çıkarılmaması için mücadele edeceğiz" dedi.

23 Temmuz'da 12 saatlik grev

Kurum çalışanlarını temsil eden üç sendika (NUJ, Bectu ve Unite) salı günü ortaklaşa grev kararı almıştı. BBC çalışanları 23 Temmuz Çarşamba günü 12 saatliğine greve gidecek. Grev TSİ 13:59'da başlayacak. Ulusal Gazeteciler Birliği Sendikası (NUJ), enflasyondaki artış nedeniyle son beş yılda BBC çalışanlarının reel ücretlerinin yüzde 10'dan fazla gerilediğine, BBC'nin üst düzey yöneticilerine ise yüksek ücretler ödenip cazip koşullar sunulduğuna dikkat çekiyor. NUJ yetkilileri, BBC yönetiminin son teklifinin yüzde 1'in biraz üzerinde bir maaş artışına tekabül ettiğini söylüyor. Bu oran İngiltere'de enflasyonun altında. İngiltere'de açıklanan son verilere göre enflasyon toptan fiyat endeksinde yüzde 1,9, tüketici fiyat endeksinde ise yüzde 2,6. BBC yönetimi ile sendika temsilcileri yarın yeniden bir araya gelecek.