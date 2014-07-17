T24 LogoT24 Logo
Dünya

BBC 415 kişiyi işten çıkaracak

BBC, tasarruf önlemleri kapsamında haber dairesinden 415 kişinin işine son verileceğini açıkladı

17 Temmuz 2014 17:29

BBC Haber Dairesi Başkanı James Harding, haber merkezini yeniden yapılandırıp dijital çağa uygun haberler hazırlamak için yeni teknolojilerin kullanıma ağırlık vereceklerini söyledi. Harding'in açıkladığı plan uygulanırken 195 kişi için de istihdam yaratılacak. Bu da BBC Haber Dairesi'nin personel sayısının toplamda 220 kişi azalacağı anlamına geliyor. BBC'nin haber dairesinde 5 bin kadarı gazeteci olmak üzere yaklaşık 8 bin 400 kişi çalışıyor.

Kurum, İngiltere'de TV sahibi hane halkından tahsil edilen televizyon ruhsat ödemeleriyle finanse ediliyor. Ancak söz konusu ücret 2010'da altı yıllığına dondurulduğu için BBC'nin 800 milyon sterlin ek tasarruf yapması gerektiği bildirilmişti. BBC ayrıca 1 Nisan'dan itibaren daha önce İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen BBC Dünya Servisi'nin de finansmanının üstlenmişti. Kurum açıkladığı son önlemlerle yılda 48 milyon sterlin daha tasarruf edecek. BBC 2011'de 2 bin kişiyi işten çıkarmış, sonraki 3 yıl içinde de Haber Dairesi'nden 400'den fazla kişinin işine son vermişti. BBC'den işine son verilecek 415 kişiden 105'inin Dünya Servisi kadrolarından olacağı belirtiliyor.

 

Sendika: Haberciliğe darbe

 

BBC Haber Müdürü James Harding'in bugün açıkladığı kararlara sendikaların tepkisi gecikmedi. Ulusal Gazeteciler Birliği Sendikası (NUJ) Genel Sekreteri Michelle Stanistreet, "Bu kesintiler gazetecilerin kaliteli içerikte haberler hazırlama yeteneğini daha da azaltacaktır. Bu kadar basit. Biz BBC'de hiç kimsenin zorunlu olarak işten çıkarılmaması için mücadele edeceğiz" dedi.

 

23 Temmuz'da 12 saatlik grev

 

Kurum çalışanlarını temsil eden üç sendika (NUJ, Bectu ve Unite) salı günü ortaklaşa grev kararı almıştı. BBC çalışanları 23 Temmuz Çarşamba günü 12 saatliğine greve gidecek. Grev TSİ 13:59'da başlayacak. Ulusal Gazeteciler Birliği Sendikası (NUJ), enflasyondaki artış nedeniyle son beş yılda BBC çalışanlarının reel ücretlerinin yüzde 10'dan fazla gerilediğine, BBC'nin üst düzey yöneticilerine ise yüksek ücretler ödenip cazip koşullar sunulduğuna dikkat çekiyor. NUJ yetkilileri, BBC yönetiminin son teklifinin yüzde 1'in biraz üzerinde bir maaş artışına tekabül ettiğini söylüyor. Bu oran İngiltere'de enflasyonun altında. İngiltere'de açıklanan son verilere göre enflasyon toptan fiyat endeksinde yüzde 1,9, tüketici fiyat endeksinde ise yüzde 2,6. BBC yönetimi ile sendika temsilcileri yarın yeniden bir araya gelecek.

 

ETİKETLER

bbc415kişiiştençıkaracakişsizgazetecibasın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24