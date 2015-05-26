BB King'in kızlarından iddia: Yardımcıları babamızı zehirledi

Geçen günlerde hayatını kaybeden blues müziğin efsane ismi BB King’in ölümüyle ilgili bir iddia ortaya atıldı. Kızları Karen Williams ve Patty King, babalarının yardımcıları tarafından zehirlendiğini öne sürdü. Associated Press haber ajansına avukat Larissa Drohobyczer tarafından verilen belgeye göre; 14 Mayıs’ta 89 yaşında ölen müzisyeninin kızları, King’in işletme sorumlusu LaVerne Toney ve asistanı Myron Johnson’ı babalarını öldürmekle suçluyor.

Williams ve King, ortak beyanlarında “Babamın zehirlendiğine inanıyorum ve bu, yabancı maddelerle yapıldı. Babamın öldürüldüğünü düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Las Vegas’ta babasıyla birlikte yaşayan Patty King, ifadesinde, ölümünden iki ay önce Johnson’ı ağzına yabancı bir madde damlatırken gördüm. Toney de hiçbir zaman o maddenin ne olduğunu bana söylemedi” dedi. Toney ise suçlamaları reddederek, “Bunları her zaman söylüyorlar. Yeni olan bir şey yok” dedi.



Efsane şarkıcının ailesiyle asistanları arasındaki ihtilaf King’in ölümünden çok önce patlak vermişti. Kasım ayında Patty King, Johnson ve Toney hakkında, babalarının 30 milyon dolarını çaldıkları, tedavisini aksattıkları ve 250 bin dolar değerindeki Rolex saatleri ve bir de yüzüğünü aşırdıkları iddiasıyla şikâyette bulunmuştu.



Konuya ilişkin cinayet büro dedektifleri soruşturma başlattı.