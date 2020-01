BB Erzurumspor, e-bilet mağduru

TFF 1 Lig\'in yeni ekibi Büyükşehir Belediye (BB) Erzurumspor, e- bilet turnikelerinin 4 aydan bu yana kurulamaması nedeniyle ilk devre maçlarının tamamına yakınını başka kentlerde oynayacak. Taraftarı ile sadece antrenmanlarda buluşan B.B. Erzurumspor, hukuki yollardan hakkını aramaya karar verdi.

İç sahadaki Balıkesir maçını Elazığ\'da, Samsunspor maçını ise Rize\'de oynayan mavi- beyazlı takımın Bolu maçını da evinde oynayamayacak olması taraftarı çileden çıkardı. Teknik Direktör Osman Özköylü, \"İç saha ve seyirci avantajını kullanamıyoruz. Biz her maçımızı deplasmanda oynayarak başarı elde edemeyiz\" dedi.

B.B. Erzurumspor Başkanı Dilaver Yılmaz, Passolig turnikelerini kuracak firma ile TFF arasında anlaşma imzalandığını, aldıkları bilgilere göre 3 hafta sonra turnikelerin yapımına başlanacağını, çalışmaların 120 günde biteceğini söyledi. TFF\'nin şimdiye kadar lige çıkan tüm takımların statlarına e- bilet sistemini kurduğunu belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

\"Onlar da bu süreçte bütçelerinin müsait olmadığını Gençlik Spor Bakanlığı\'nın yapması istediler. Ukrayna maçında Gençlik Spor Bakanımız Federasyon başkanına gerekli talimatı verdi. Ardından bütçeyi aktardı. Yüklenicçi firma, e- bilet sistemini kurmak için Federasyon\'la 120 günlük bir sözleşme imzalamış. Sistem İtalya\'dan gelecek. Biz yeni lige çıkmış bir takımız. Yeni bir takım kurduk. Yaklaşık 7 hafta sonra belirli tribünlerin turnikeleri tamamlanacak. Sınırlı sayıda seyirci almaya başlanacak. Tümünün bitmesi devre arasını buluyor. Bu da ilk yarıda içerde oynayacağımız bütün maçları dışarıda oynayacağımız anlamına geliyor.\"

ÖZKÖYLÜ: HER HAFTA DEPLASMAN OLUR MU?

B.B. Erzurumspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ise 24 Mayıs 2017 günü play- off maçında takımın TFF 1\'nci lige çıktığını, bu durumu TFF ile Gençlik ve Spor Bakanlığı\'nın bildiğini, aradan 4 ay geçmesine rağmen biçbir işlem yapılmadığını söyledi. Stat zeminin alttan ısınmalı ve 2011 Kış Oyunları için yaptırıldığını hatırlatan Özköylü, e- bilet sisteminin kurulmaması sonucu dört dörtlük tesiste maç yapamadıklarını vurguladı. Osman Özköylü, DHA\'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

\"Taraftar mağdur oluyor. Biz niye sürekli göçebe gibi her hafta bir yere gitmek zorunda kalalım? Niye iç sahadaki maçımızı deplasman takımıymış gibi oynamak zorunda kalalım? Bu tamamen Federasyon ile Gençlik Spor Genel Müdürlüğü\'nün yapması gereken bir uygulama. Aradan 4 ay geçmiş. Şimdi yüklenici firma, 120 güne biteceğini söylüyor. Bu ne demek, 4 ay daha. Ayıptır günahtır. Bu insanları, takımı, buradaki çalışanları mağdur etmek, vicdansızlıktır. Yönetim mağduriyet yaşıyor. Stat reklamları için anlaşmalar yapıldı. Pasosligle birlikte kombineler satıldı. Her taraftan, mağduruz. Başvurularda bulunduk, en azından tüm maçlarımızı deplasmanda oynayalım. İkinci yarıda ne kadar dışarda oynadıysak hepsini içerde oynayalım. Yönetmeliklere göre bu mümkün değilmiş. Yani 4 ay daha bekleyeceğiz. İyi bir takım kurduk. Hedeflerimiz var, bizden beklenenler var. Ailemiz var, çoluk çocuğumuza sürekli deplasmana gittiğimiz için onları göremiyoruz. Evimize gidemiyoruz. Gittiğin yerlerde, antrenman problemi yaşıyorsun. İklim değişikliği, oyuncularda hastalık problemi ortaya çıkıyor.\"

Futbol Federasyonu ve Gençlik Spor Genel Müdürlüğü\'ihmalinin bedelini Erzurum\'un, takımının, futbolcu, teknik direktör ve taraftarının çektiğini savunan Osman Özköylü, e- bilet sistemi kuruluncaya kadar Erzurum statında geçen yıl uygulanan kağıt bilet sistemine geçilmesini istedi. İl güvenlik kurulunun geçen yıl olduğu gibi bu yıl da güvenlik önlemlerini alacağına değinen Özköylü, şunları ekledi:

\"Geçen sene kağıt biletle, bu insanlar bu maça girebiliyor muydu?; Girebiliyordu. Güvenlik sağlanıyor muydu?; sağlanıyordu. Şimdi stadımızda bütün güvenlik kameraları takıldı. Tam 4 aydır Futbol Federasyonu ve Gençlik Spor Genel Müdürlüğü buraya bir çivi çakmadıysa suçlu tamamen onlardır. Sürekli yazılar yazıyor, başvurularda bulunuyoruz. Bize gelen cevaplar o kadar komik ki. Biz bu ülkenin takımıyız. Biz burada bu mağduriyeti yaşayamalıyız. Bize mazeret uyduramazlar. Mutlaka özel bir uygulama yapılmak zorundadırlar.\"

Taraftarlardan Erdem Alan ise, ekibe gönül verdiğini anlatırken, \"Ben bu takım için ailemle, 6 yıl ayrı kaldım. Erzurumspor birinci lige yeni mi çıktı? Eşime, çocuğuma , kendime passolig aldım. Hiçbir maçı kendi statımızda izleyemedik. Niye bizi böyle es geçiyorlar\" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kazım Karabekir stadyumu

-Büyükşehir belediyespor antrenmanından detay

-Taraftar ile röp

-Osman Özköylü ile röp

-Başkan Dilaver Yılmaz\'ın konuşması



Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM, (DHA)