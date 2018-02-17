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 B.B. Erzurumsor - Gaziantepspor: 5 - 1

Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA) STAT: Kazım Karabekir HAKEMLER: Kadir Sağlam (xxx), Sezgin Çınar (xxx), Ahmet Ayaz (xxx) BB

17 Şubat 2018 18:05

Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

STAT: Kazım Karabekir
HAKEMLER: Kadir Sağlam (xxx), Sezgin Çınar (xxx), Ahmet Ayaz (xxx)
BB. ERZURUMSPOR: Hakan (xxx) - Acka (xx), Jasmin Trtovac (xxx), Gökhan (xxx) (Dk. 66. Demba Savage (x), Burhan Eşer (xxxx) (Dk.72. Selim Aydemir (x), Bekamenga (xx) Erman (xxx) Hakan Arslan (xxx), Taylan (xx) (Dk.46. Metin Yüksel (xx), Jasmin Scuk (xxxx), Erhan Çelenk (xxxx)
GAZİANTEPSPOR: Selçuk (x) (Dk. 34 Musa (xx) - Şenol (xx), Hüseyin (xx), Deniz (xx), Mustafa (xx) (Dk. 56. İbrahim Halil (xx), İlker (xx), Ahmet (x), Oktay (x), Müslüm (xx), Yusuf (x), Harun (x)(Dk.75. Mehmet Kasım (x)
SARI KARTLAR: Erhan, Taylan, Acka, Hakan Arslan (BB. ERZURUMSPOR),

GOLLER: Dk.13 Gökhan, Dk.45. Burhan, Dk. 52.Jasmin, Dk. 62 ve Dk. 66 Erhan Çelenk (B.B. Erzurumspor), Dk.40 Yusuf  Erdem (Gaziantepspor)

TFF 1\'inci Lig’de son 4 haftada 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan B.B. Erzurumspor, evinde misafir ettiği Gaziantepspor’u 5-1 mağlup etti.

9\'uncu dakikada ev sahibi takımın atağında Hakan Arslan’ın sol kanattan ortasında ceza yayı üzerinde müsait durumdaki Gökhan topu ıska geçince B.B. Erzurumspor, mutlak bir pozisyondan yararlanamadı.

12\'nci dakikada sağ kanattan gelişen B.B. Erzurumspor atağında Burhan Eşer cezaalanına girerken Gökhan’a pas verdi. Gökhan’ın sert şutunda topu defans uzaklaştırdı.
13\'üncü dakikada Erhan Çelenk’in sol kanattan ortasında topla buluşan Gökhan cezasahası dışından vurdu. Top kaleci Selçuk’un yanından ağlara gitti. 1-0.
25\'nci dakikada Hakan Arslan’ın ortasına iyi yükselen Burhan’ın kafa şutu direkte patladı.
26\'ncı dakikada yine Hakan Arslan’ın ortasında cezaalanı içinde topla buluşan Erhan Çelenk, müsait pozisyonda şutunu attı, direkten dönen topu defans kornere gönderdi.
40\'ıncı dakikada Gaziantepspor’un rakip kaleye geldiği ilk tehlikeli atağında Yusuf Erdem’in cezasahası önünden vurduğu top kaleci Hakan’ın sağından ağlarla buluştu. 1-1.
42\'nci dakikada B.B. Erzurumspor atağında toplu buluşan Bakemenga bir süre sürdükten sonra şutunu attı. Top az farkla auta çıktı.
45+4\'üncü dakikada Erhan Çelenk’in ceza alanına gönderdiği topu Burhan kafa şutuyla ağlara göndererek takımını 2-1 öne geçiren golü attı.
52\'nci dakikada Erhan Çelenk’in cezaalanına ortasında topla buluşan Jasmin Scuk, kalecinin sağından topu ağlara gönderdi. 3-1.
59\'uncu dakikada gelişen Erzurumspor atağında Burhan Eşer’in cezaalanındaki Erhan’ı gördü. Erhan’ın sert şutu auta çıktı.
62\'nci dakikada Gaziantep cezaalanı önünde defansın elle topu kesmesi üzerine hakem serbest atışı verdi. Topun başına geçen Erhan Çelenk kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu: 4-1.
65\'inci dakikada Burhan Eşer sagdan taşıdığı topu cezaalanı içindeki Bakemenga’ya gönderdi. Bakemenga’nın şutunu kaleci kornere çeldi.
66\'ncı dakikada Jasmin’in ortasında cezaalanında toplu buluşan Erhan Çelenk kendisinin iki, takımının 5’inci golünü attı. 5-1.

Ev sahibi B.B. Erzurumspor Gaziantepspor\'u 5-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından ev sahibi ekip puanını 29\'a çıkartırken, Gaziantespor ise 4 puanla son sırada kaldı.

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