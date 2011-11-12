-Bazı yolcular ve stajyer öğrenciler, Kocaeli'de KOCAELİ (A.A) - 12.11.2011 - Kaçırılan deniz otobüsünde bulunan yolcular ve stajyer öğrenciler, Kocaeli'ye getirildi. İstanbul'dan karayolu ile Kocaeli'ye getirilen yolcular, Valilik bahçesinde yakınları tarafından karşılandı. Yolcuların yakınları ile karşılaşması sırasında, duygusal anlar yaşandı. Yolculardan Davut Yavuzyılmaz gazetecilere yaptığı açıklamada, her gün bindiği deniz otobüsünün normal saatinde iskeleye yanaşmaması üzerine tedirginlik duyduklarını söyledi. Daha sonra gemide görevli personelin geminin kaçırıldığını kendilerine bildirdiğini ifade eden Yavuzyılmaz, yolcularda panik hali oluşmadığını belirtti. Yolculardan Birol Dere ise teröristin gemide bulunduğu sırada mürettebatın kendilerine can yeleklerini giydirdiğini ifade etti. Gıda ve yakıt talep etmesi üzerine, güvenlik güçlerinin teröristi oyaladığını belirten Dere, ''Belirsiz bir adamdı. 'Biz bu gece öleceğiz' gibi tuhaf tuhaf şeyler söylemiş. Stajyerleri de bize bir şey söylememeleri konusunda uyarmış. Çok korktuk. Ama şimdi kurtulunca çok sevindim. Allah'a şükür aileme kavuştum''dedi. -''İmralı'ya gitme isteği gibi bir şey yoktu''- Gemide bulunan stajyer öğrencilerden Seyit Memigüven de yakıtları kısıtlı olmasına rağmen bir süre ilerlediklerini anlattı. Memigüven, ''Biraz daha devam ettik o şekilde. İlk başlarda bizi sürekli tehdit ediyordu. Sürekli olarak istediği rotada ilerledik. İmralı'ya gitme isteği gibi bir şey yoktu. Bana kalırsa zaten İmralı'nın yolunu da bilmiyordu. İstediği şeylerin yapılmaması durumunda hoş olmayan şeyler yapacağını söyledi. Yaşım da küçük olduğu için beni çok etkiledi olay'' dedi. Teröristin eylem süresince yetkililerle görüştüğünü ifade eden Memigüven, ''Özellikle İstanbul Emniyetine çok teşekkür ediyorum. Teröristle sürekli irtibata geçerek kafasını karıştırdılar. Sürekli olarak onlara 'Benim kafamı karıştıramazsınız' diyordu ama operasyonda kimse ne olduğunu anlayamadı. Yani o derece kafası karışmıştı. Bence operasyonun bu kadar başarılı olmasının nedeni de budur. Operasyon gayet başarılı geçti. Sürekli radardan yaklaşan olup olmadığını takip ediyorduk. Ama komandolarımız radara bile yakalanmadı. Kimse ne olduğunu göremedi'' diye konuştu. Yolcular, daha sonra yakınlarıyla birlikte evlerine gitti.