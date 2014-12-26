'Bazı yabancı oyuncularımız Ak Saray'ı görünce Türkiye vatandaşı olmaya karar verdi!'

Galatasaray'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ziyareti sonrasında Abdurrahim Albayrak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan çok etkilendiklerini söyleyen Albayrak, "Muhteşem bir Köşk, Saray ile ilgili yapılan konuşmaların kıskançlık olduğunu düşünüyorum. Hatta bazı yabancı oyuncularımız Türkiye vatandaşı olmaya karar verdi" dedi. Albayrak, ayrıca görüşmede Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da bulunduğunu ve esprili bir şekilde futbolculara "Kaçınız bedelliden yararlandı?" sorusunu yönelttiğini söyledi.

Gençlerbirliği deplasmanı için Ankara'da bulunan Galatasaray kafilesi, sürpriz bir şekilde bugün öğlen saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ne çıkarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Görüşmede Başbakan Ahmet Davutoğlu da bulundu.

Görüşme sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak görüşmenin sürpriz olduğunu, kendisinin dün geç saatlerde ziyaret isteğini Cumhurbaşkanı'na ilettiğini, kendisinin de kabul ettiğini söyleyerek, "Yıllardır bugünü bekliyorduk, hem Cumhurbaşkanımız hem de Başbakanımız ile görüştük" dedi.

Görüşmenin çok sıcak bir ortamda geçtiğini söyleyen Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem Galatasaray'ın hem de taraftarlarının yaşadıkları zorlukları anlattıklarını belirtti. "Galatasaray taraftarının çok sıkıntılar çektiğini söyledim. Arena'ya giden metroyla ilgili konuştuk. Kadir Topbaş ağabeyimiz orada bürokraside bir engel olduğunu söylemişti. Konuyu Cumhurbaşkanı'na söyledim. Ulaştırma Bakanı'nı arayarak bilgiler aldı ve talimat verdi. En kısa zamanda metromuz çalışacak. Beyefendi bu işe el attıktan sonra bir tarih söylenmez. Cumhurbaşkanı tüm kulüplere eşit mesafededir. Galatasaray'ın ve Türk futbolunun sorunlarını konuştuk."

Albayrak açıklamalarında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na da hayran kaldıklarını söyledi. Albayrak sözlerini şöyle sürdürdü; "Galatasaray camiası için önemli bir gün olduğunu düşünüyorum. Tekrar Yönetim Kurulu olarak Cumhurbaşanımızı ziyarete geleceğiz. Sonra Başbakanımızı ziyaret edeceğiz. Sağolsun beni kırmadı. Muhteşem bir köşk. Köşkü gördükten sonra birçok yabancı futbolcumuz da Türk vatandaşı olmaya karar verdi. Dünya'nın hiçbir yerinde böyle bir sarayın olduğunu düşünmüyorum. Bu bir eserdir. Biz ölüp gideceğiz. Yeni nesil de burada hizmet edecek. Yabancı uyruklu insanlar da gelip burayı görüp imrenecek."

Görüşmede Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bulunduğunu belirten Albayrak esprili bir biçimde gelişen görüşmede Başbakan Davutoğlu'nun futbolculara "Kaçınız bedelliden yararlandı?" sorusunu yönelttiğini söyledi. Galatasaraylı yönetici ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 53 numaralı Galatasaray forması da hediye ettiklerini sözlerine ekledi; "Cumhurbaşkanımıza 53 numaralı formayı verdim. 'Siz de Rizelisiniz, ben de Rizeliyim' dedim. Cumhurbaşkanımız da kendisine özel yaptırdığı kravatlardan futbolculara hediye etti."



Abdurrahim Albayrak, yeni yaptırılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı için de şunları söyledi:

"Muhteşem bir köşk, emeğe geçen herkese teşekkür ederim. Özellikle yabancılar çok şaşırdı. Daha sonra yönetim kurulumuzla tekrar Sayın Cumhurbaşkanı'nı ziyaret edeceğiz. Saray ile ilgili yapılan konuşmaların kıskançlık olduğunu düşünüyorum."