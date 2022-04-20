Bazı ülkelerin delegasyonları, Rusya'yı G20 toplantısında protesto edecek

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Dünyanın en güçlü 20 ekonomisinin ekonomi bakanlarını bir araya getiren G20 toplantısında ülkelerin, Rusya'yı protesto etmek için koordine olduğu belirtildi.

Reuters'ın aktardığına göre çeşitli ülkelerin delegasyonları, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tepkilerini göstermek için toplantılardan çıkma eylemleri gerçekleştirecek ve diplomatik tepkiler koyacak.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in Rus yetkililerin katıldığı oturumlara katılmayacağı belirtildi. Bakanlık, Yellen'in Rusya katılsa da katılma da Ukrayna ile ilgili oturumun açılışına katılacağını bildirdi.

Bazı Batı ülkeleri, Rusya'nın saldırısı nedeniyle uluslararası toplantılara alınmaması gerektiğini savunurken; Çin gibi bazı G20 ülkeleri bu tepkiye karşı çıkıyor.

Fransa Ekonomi Bakanlığı, Rusya'nın konuştuğu sırada bazı bakanların salonu terk etmesini beklediklerini belirtti.

Britanya Maliye Bakan Rishi Sunak'ın da bazı G20 toplantılarına katılmayacağı bildirildi.