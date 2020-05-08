Bazı ülkelerde camiler ibadete açıldı

Koronavirüs salgını nedeniyle camileri kapatma kararı alan birçok ülke bugün cuma namazı için camileri yeniden açtı.
Suriye'de hükümetin kontrolündeki bölgelerde camiler sterilize edildikten sonra açıldı, namaza gelenlerin sosyal mesafe kuralına uymaları ve maske takmaları istendi.
İran'da 180 bölgede camiler açılırken, Tahran'da ve salgından kötü etkilenen diğer bölgelerde kapalı kaldı.
Bangladeş'te sosyal mesafe kurallarına uyulması şartıyla perşembe günü camiler açıldı.
Güney Sudan, Cezayir, Tunus ve Fas'ta ise camiler Ramazan ayı boyunca kapalı kalacak.