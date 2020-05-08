T24 LogoT24 Logo
Dünya
BBC Türkçe

Bazı ülkelerde camiler ibadete açıldı

08 Mayıs 2020 22:39

Koronavirüs salgını nedeniyle camileri kapatma kararı alan birçok ülke bugün cuma namazı için camileri yeniden açtı.

Suriye'de hükümetin kontrolündeki bölgelerde camiler sterilize edildikten sonra açıldı, namaza gelenlerin sosyal mesafe kuralına uymaları ve maske takmaları istendi.

İran'da 180 bölgede camiler açılırken, Tahran'da ve salgından kötü etkilenen diğer bölgelerde kapalı kaldı.

Bangladeş'te sosyal mesafe kurallarına uyulması şartıyla perşembe günü camiler açıldı.

Güney Sudan, Cezayir, Tunus ve Fas'ta ise camiler Ramazan ayı boyunca kapalı kalacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

bangladeşcamicami ibadetkoronavirüs camikoronavirüscovid-19
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24