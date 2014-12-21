'Bazı takımlara her maç bonus gibi bir penaltı veriliyor'

Galatasaray İkinci Başkanı Hamdi Yasaman, Mersin İdmanyurdu maçında en az bir penaltılarının verilmediğini iddia ederken, "Bazı takımlara; hangisi olduğu belli, her maç bonus gibi bir penaltı veriliyor" diyerek Fenerbahçe'ye gönderme yaptı.

Hakem Fırat Aydınus'un en az bir penaltılarını vermediğini iddia eden Yasaman, "Bugün hentbol, voleybol ve futbol karışımı bir şey oynandı. Bunlara penaltı çalınmadı. Bir penaltı verilince ikincisi verilmez diye bir şey yok. Benim gördüğüm bariz penaltılar var. Bazı takımlara; hangisi olduğu belli, her maç bonus gibi bir penaltı veriliyor. Bu olmaması lazım. Bugün Galatasaray, bir anlamda hakeme rağmen galip gelmiştir. Bu bir başarıdır" diye konuştu.

Hakemlerin ve futbolcuların davranışlarının tribündeki seyirciyi direkt etkilediğini vurgulayan Yasaman, şöyle devam etti:

"Hakem hataları ve hakemlerin maçı durdurması oyunu soğutması çok kötü... Kalecilerin yavaş hareket etmesi oyunu soğutuyor ve çirkinleştiriyor. Hakemin, biz de yapsak vermesi lazım, karşı tarafa da vermesi lazım. Verilmeyince seyirci de kızıyor ve tahrik oluyor. Allah korusun bugün yenilsek ya da berabere kalsaydık, çok şeyler olabilirdi. En azından kötü tezahürat nedeniyle ceza alabilirdik."