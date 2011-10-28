'Bazı sporcu ve yöneticiler şike yaptı'

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Şike soruşturmasında iddianame beklenirken, Eski Yargıtay Başkanı ve Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Başkanı Hasan Gerçeker'den çarpıcı açıklamalar geldi.Hasan Gerçeker, şike ve teşvik olayı gündeme geldikten sonra, uluslararası bir araştırma ve soruşturma yapıldığını, yargılamaların ise halen sürdüğünü ifade ederek şunları söyledi:''Almanya merkezli uluslararası bir bahis olayı vardı. O olaylarda yargılamalara hala devam ediliyor. Birçok insanın, bildiğim kadarıyla 80 küsur ülkede 400-500 maçı kapsayan çok geniş kapsamlı bir şike operasyonu ve daha çok da iddiadan kaynaklanıyor. Yasal olmayan bu olaylarda, takımların üzerinde manipülasyonlar yapmak, sonuçları önceden belirlemek amacıyla çıkar sağlama, menfaat unsurları oluşmuş. Bunlarla ilgili de bizim birçok sporcumuz, yöneticimiz soruşturma altında kaldı, cezalar verildi. Biz göreve başladığımızda 40-50 dosya vardı bu konuda, bunların hepsini sonuca bağladık. Tabii ki bunlar gündemin yoğunluğu karşısında fazla gündeme gelmedi. Hatta gündemden düştü de diyebiliriz. Orada bir takım sporcu ve yöneticilerin bu şike olaylarına, hileli bahis olayına karıştığı, teşvik iddialarına karıştığı somut olarak ortaya çıkmış durumda. Suça karışan kişiler, kulüpleri de bağlayabilir, onu çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Disiplin talimatının ilgili maddesine göre, eğer bir kulüp şike olayına karışmışsa, yani önceden sonucun belirlenmesi, maç sonucunun etkilenmesi olayına karışmışsa, bu durum o kulübün küme düşürülmesini gerektiriyor.''Şike soruşturması kapsamında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında olduğu toplam 31 kişi tutuklanmıştı.