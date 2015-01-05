İstanbul'da okullar tatil edildi!

Yurdun çeşitli illerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İstanbul, Bitlis, Tunceli, Bingöl ve Ordu'nun merkez veya çevre ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.

İstanbul

İstanbul'da bu geceden itibaren etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle yarın anaokulları ile ilk, orta ve liseler 1 gün tatil ilan edildi.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, meteoroloji yetkililerince, İstanbul'da bu geceden itibaren başlayacak kar yağışının yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla hafif, öğleden sonra ise etkisini artırarak yer yer yoğun olacağının tahmin edildiği vurgulandı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bilhassa, öğleden sonra etkisini artırması beklenen kar yağışının ve buna bağlı olarak mevsim normallerinin altında seyredecek düşük sıcaklık, kuvvetli poyraz fırtınası ve akşam saatlerinden itibaren görülecek buzlanma ve don olayının ara cadde ve sokaklar başta olmak üzere araç trafiği ve yaya ulaşımında yol açacağı olumsuz etkiler ile İstanbul'un özel durumu göz önüne alınarak, herhangi bir olumsuzluğa veya mağduriyete meydan vermemek amacıyla anaokulları ile ilk, orta ve liselerde eğitim ve öğretime 6 Ocak Salı günü bir gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacaklardır."

Bitlis

Bitlis'teki olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gün ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent merkezinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle, il merkezi ile bağlı köylerde okulların yarın ve çarşamba günleri tatil edildiği belirtildi.

Öğrencilerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması amacıyla eğitime ara verildiği kaydedilen açıklamada, ilçelerde okulların tatil edilmesi kararının kaymakamlıklar tarafından alınacağı ifade edildi.

Tunceli

Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Ocak'tan itibaren Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçelerinde 2, Ovacık ve Mazgirt ilçelerinde 1 gün eğitime ara verildiği bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 6 Ocak'tan itibaren Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçe merkezleri ve köylerindeki tüm okullarda 2, Ovacık ve Mazgirt ilçe merkezleri ve köylerindeki tüm okullarda 1 gün eğitime ara verildiği belirtildi.

Tunceli il merkezi ve Çemişgezek ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği kaydedilen açıklamada, merkezde ve Pertek ilçesinde eğitime devam edildiği kaydedildi.

Ordu

Ordu'da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.

İl Mili Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bölgede devam edem kar yağışı sonucu Gölköy, Gürgentepe, Korgan ve Mesudiye ilçelerinin tamamında, Kabadüz ilçesinin Yokuşdibi ve Derinçay, İkizce ilçesinin Özpınar, Devecik, Yoğunoluk, Kaynartaş, Şenbolluk mahallelerinde, Çaybaşı ilçesinin merkez hariç tüm mahalleleri ile Akkuş ilçesinde Akkuş Yatılı Bölge Ortaokulu hariç merkez ve tüm mahallelerde eğitime 6 Ocak Salı günü ara verildiği belirtildi.

Bingöl

Bingöl'de, kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki ilk ve orta dereceli okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ile bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okulların 06 Ocak Salı tatil edildiği belirtildi.

Öte yandan, Bingöl'de dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı kent merkezi ile yüksek kesimlerde etkili oldu.

Malatya

Malatya'nın Arapgir ve Arguvan ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Arapgir ve Arguvan ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 06 Ocak Salı ara verilmesi kararlaştırıldı.

Arapgir'de yatılı bölge okullarının tatil edilmediği öğrenildi.