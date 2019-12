T24 - Galatasaray Teknik Direktörü Hagi, Manisaspor karşısında alınan mağlubiyet sonrasında esti gürledi. Karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluş mikrafonlarına konuşan Hagi, bazı oyuncuların disiplinsizliklerinden yakınarak "gerekli şeyler yapılacaktır" dedi.



Daha sonra basın toplantısı yapan sarı-kırmızılı teknik adam "ben takımımda kiralık oyuncu istemiyorum" dedi. Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:





'BAZI OYUNCULARIN TAVIRLARI NORMAL DEĞİL'



"Hassas bir durumdayız. Bulunduğumuz durumun herkes bilincinde olmalı. Ben oyunculardan ve teknik kadrodan bahsediyorum. Bir tek şeyi anlayamıyorum. Maça iyi başladık. İlk 45 dakika oyunu kontrol ettik. Tüm konsantrasyonumuzu ilk golden sonra kaybettik. Gerekli analizleri yapacağız ve gerekli kararları alacağız. Bazı oyuncuların tavırları normal değil. Sahadaki disiğlini kaybetmek kolay olmamalı. Ben bunu kabul edemiyorum. Ben buraya çalışmak için burdaki durumu bilerek geldim. Ben ligin ortasında takımı aldım. Yavaş yavaş herkesi tanıyacağım ve gerekli analizleri yapacağım."





'TAKIMIMDA KİRALIK OYUNCU İSTEMİYORUM'



"Ben yolda yürüyen bir takımı aldım. buraya geldikten sonra her gün oyuncuları tanımaya, onların potasiyelini görmeye çalıştım. Ona göre de analiz yapacağımı söyledim. Bazı oyunclar için belki devre arasını bile beklemeyiz. Çünkü bu işler böyle olmaz. İlk önce Galatasaray'a geldim ve her şeye adapte olmaya çalışıyorum, en iyisini çıkartmak zorundayım. Ancak bazı iler doğru değil. Bu konuda bir şeyler yapmak zorundayım. Büyük ismi taşıyan futbolcular çok az verimli. Kim bizimle bu şekilde devam etmek isterse onunla devam ederiz. Çalışmaya geldim ve zaman içinde bir şeyler yapacağımı düşünüyorum. Bazı oyuncuların verimi çok az. Oyuncular hakkında konuşmayı sevmem ama bazı hatalar yapıldı. bunları düzeltmemiz gerekiyor. Gelecekteki çözümün ne olacağını çok iyi biliyorum ve onu yapacağım. Ben takımımda kiralık oyuncu istemiyorum. Şampiyonluk bize uzak. Başarıya aç bir takım kurmak zorundayım. Bizim için her şey zor."