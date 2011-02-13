-BAZI MUHALİF GRUPLAR TAHRİR'İ BOŞALTMAK İSTEMİYOR KAHİRE (A.A)- 13.02.2011 - Mısır'da muhalif İşçi Partisi, Müslüman Kardeşler Örgütünün bazı mensupları ile yakınları gözaltında olan bir grup muhalif Tahrir Meydanı'ndan ayrılmak istemiyor. Mısır ordusunun Tahrir Meydanı'nı boşaltmak istemesine karşın gösteri yapan eylemciler, Mübarek'in istifa etmeden önce atadığı ve ordu tarafından da seçimlere kadar ülkeyi yöneteceği ilan edilen Ahmet Şefik hükümetinin halen işbaşında olmasını protesto ederek, olaylar nedeniyle tutuklanan veya gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılmasını talep ediyor. Tahrir Meydanı'ndaki askerler, bir yandan trafik akışını sağlamaya çalışırken diğer yandan göstericilerin trafiğe engel olmaması için gayret gösteriyor. Askerler ile göstericiler arasında zaman zaman arbedeye varan tartışmalar olduğu, ancak askerlerin güç kullanmak ve halkla sert tartışmalara girmekten kaçındığı gözleniyor. Bu arada, muhalif ve İslamcı çizgisi ile bilenen İşçi Partisi, meydanda dağıttığı bildiride, Ahmet Şefik hükümetini istifa eden Hüsnü Mübarek'in atadığını hatırlatarak, "Değişen bir şey yok. Bizler buradayız" dedi. Tahrir Meydanı'nda bekleyiş devam ederken, gönüllü gençlik grupları da ülkede yaşamın normale dönebilmesi için yoğun çaba sarf ediyor. Ellerinde süpürge ve kovalarla meydanı ve çevre yolları temizleyen gençler, trafik işaretlerini onarıyor. Üzerlerinde "Gösteriler sırasında ürettiğimiz çöpten dolayı özür dileriz. Ülkeyi biz yeniden inşa edeceğiz" yazılı tişörtler bulunan gençler, Kahire'nin bazı semtlerinde de belediye ekiplerinin çalışmasına yardım ediyor. -TUNUS DIŞİŞLERİ BAKANI İSTİFA ETTİ Tunus Dışişleri Bakanı Ahmed Uniyis istifa etti. Resmi TAP ajansı, Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına dayanarak verdiği haberde, Uniyis'in istifasını geçiş hükümetine sunduğunu belirtti. Haberde, bakanlığın kısa bir açıklamayla Uniyis'in istifasını duyurduğu ifade edildi. 75 yaşındaki emekli büyükelçi Uniyis, 27 Ocakta Başbakan Muhammed Gannuşi tarafından dışişleri bakanlığı görevine getirilmişti. Diplomatik kaynaklar, 4 Şubatta Fransa'ya yaptığı bir ziyaretten döndükten sonra Uniyis'in aslında görevinin başına geçmediğini belirtiyor.