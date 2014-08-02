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Dünya
Deutsche Welle

‘Bazı kişilere işkence yaptık’

ABD Başkanı Barack Obama, 11 Eylül’den sonra CIA’in terör zanlılarını sorgulamak için kullandığı yöntemlerin 'yanlış' olduğunu söyledi. Obama, ‘bazı kişilere işkence yaptık’ dedi.

02 Ağustos 2014 16:07


ABD Başkanı Barack Obama, istihbarat servisi CIA'in 11 Eylül saldırılarından sonra terör zanlılarını sorgulamak için kullandığı yöntemleri açıkça ‘bir hata' olarak tanımladı. Obama, cuma günü başkent Washington'da düzenlenen bir basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Yanlış şeyler yaptık” diye konuştu ve bazı kişilere işkence uygulandığını teslim etti. Aynı zamanda New York ve Washington'daki saldırılardan sonra istihbarat birimleri üzerindeki baskı ve gerginliğin çok büyük olduğunu kaydeden Obama, “Olanlardan sonra ikiyüzlü davranmamak önemli” diye konuştu.

CIA bu yöntemleri, ‘genişletilmiş sorgu yöntemleri' olarak değerlendiriyordu. Bunlar arasında ‘Waterboarding' olarak bilinen, sorgulanan kişiye suda boğulma hissi verme, karanlıkta bırakma, kişiyi belli bir sesi dinlemeye veya acı veren bir beden pozisyonunda durmaya zorlama da bulunuyor. Obama'nın selefi ve dönemin ABD Başkanı Bush ile yakın danışmanları bugüne kadar söz konusu yöntemleri ‘işkence' olarak nitelendirmemişti. Böylelikle ilke kez bir ABD Başkanı söz konusu yöntemleri ‘işkence' olarak nitelendirmiş kullanmış oldu.

Amerikan Senatosu'nun 6 bin 300 sayfalık gizli servis raporunda daha da farklı bir sonuca varılarak, 2002-2009 yılları arasında kullanılan ve Adalet Bakanlığı'nın da onay verdiği yöntemler ‘aşırı derecede kanlı' olarak değerlendiriliyor. Obama, söz konusu raporun yakın bir tarihte yayınlanması için onay vereceğini duyurdu. ABD Başkanı'nın 'gizli' olarak sınıflandırılan bu belgenin kamuoyu ile paylaşılmasına onay verip vermeyeceği uzun süren tartışmalara neden olmuştu.

Ancak Obama'nın açıklamalarına eleştirel yaklaşanlara göre Başkan, ‘işkence' nitelendirmesi ile bazı sorumluların cezalandırılmayacağı mesajı da verdi. Obama'nın itirafının hukuki ve diplomatik sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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