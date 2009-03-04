T24 LogoT24 Logo
Spor

Bazı kartlarda haksızdım

Galatasaraylı futbolcu Milan Baros, maçlarda gördüğü sarı kartların bazılarında haklı olmadığını belirtti..

04 Mart 2009 02:00


Galatasaraylı futbolcu Milan Baros, maçlarda gördüğü sarı kartların bazılarında haklı olmadığını, daha sonra düşündüğünde anladığını belirterek, ''Bazılarında gerçekten aptallık ettiğimi düşünüyorum'' dedi.

Mecidiyeköy'deki Galatasaray Store'da sarı-kırmızılı taraftarlara imza dağıtan Baros, etkinlik öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir soru üzerine Çek futbolcu, hakemlerle ilgili bir sorunu olmadığını ifade ederek, ''Sanıyorum ki, karşı tarafta da bazen bazı sorunlar olabilir. Daha sonra düşündüğümde, aldığım bazı sarı kartlarda haklı olmadığımı, bazılarında gerçekten aptallık ettiğimi düşünüyorum ama futbol böyle bir oyun. İşin içine duyguları kattığınız zaman, bazen bunun önüne geçemiyorsunuz ve o kartları görüyorsunuz'' diye konuştu.

Galatasaraylı futbolcu, sezonun ilk yarısında, daha fazla gol atarak kazandıklarını ifade ederek, ''Son Konyaspor maçında attığımız bir gol 3 puanı getirdi. Her şeyden önemlisi galip gelmek. Az ya da çok golle bunu yapmış olmak önemli değil. Yolumuzda ilerlememiz önemlidir. Bunu nasıl yaptığımızın önemi yok'' şeklinde görüş belirtti.

Teknik direktör değişikliğiyle ilgili bir soruyu Baros, ''Bülent Hocanın gelişi tabii ki önemli ama ondan önemlisi, önce Bordeaux sonra da Konyaspor'u yenmemiz. Takım için önemli olan, galibiyetleri sürdürerek yoluna devam etmesi'' diye yanıtladı.

TARAFTARLARDAN BAROS'A BÜYÜK İLGİ

Milan Baros, basın mensuplarının sorularını yanıtladıktan sonra taraftarlara imza dağıttı.

Çek futbolcuya büyük ilgi gösteren taraftarlar, mağazanın önünde kuyruk oluşturdu. Taraftarlar, sıraya girip, Baros'tan imza aldılar, fotoğraf çektirdiler.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24