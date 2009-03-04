Bazı kartlarda haksızdım



Galatasaraylı futbolcu Milan Baros, maçlarda gördüğü sarı kartların bazılarında haklı olmadığını, daha sonra düşündüğünde anladığını belirterek, ''Bazılarında gerçekten aptallık ettiğimi düşünüyorum'' dedi.



Mecidiyeköy'deki Galatasaray Store'da sarı-kırmızılı taraftarlara imza dağıtan Baros, etkinlik öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bir soru üzerine Çek futbolcu, hakemlerle ilgili bir sorunu olmadığını ifade ederek, ''Sanıyorum ki, karşı tarafta da bazen bazı sorunlar olabilir. Daha sonra düşündüğümde, aldığım bazı sarı kartlarda haklı olmadığımı, bazılarında gerçekten aptallık ettiğimi düşünüyorum ama futbol böyle bir oyun. İşin içine duyguları kattığınız zaman, bazen bunun önüne geçemiyorsunuz ve o kartları görüyorsunuz'' diye konuştu.



Galatasaraylı futbolcu, sezonun ilk yarısında, daha fazla gol atarak kazandıklarını ifade ederek, ''Son Konyaspor maçında attığımız bir gol 3 puanı getirdi. Her şeyden önemlisi galip gelmek. Az ya da çok golle bunu yapmış olmak önemli değil. Yolumuzda ilerlememiz önemlidir. Bunu nasıl yaptığımızın önemi yok'' şeklinde görüş belirtti.



Teknik direktör değişikliğiyle ilgili bir soruyu Baros, ''Bülent Hocanın gelişi tabii ki önemli ama ondan önemlisi, önce Bordeaux sonra da Konyaspor'u yenmemiz. Takım için önemli olan, galibiyetleri sürdürerek yoluna devam etmesi'' diye yanıtladı.



TARAFTARLARDAN BAROS'A BÜYÜK İLGİ



Milan Baros, basın mensuplarının sorularını yanıtladıktan sonra taraftarlara imza dağıttı.



Çek futbolcuya büyük ilgi gösteren taraftarlar, mağazanın önünde kuyruk oluşturdu. Taraftarlar, sıraya girip, Baros'tan imza aldılar, fotoğraf çektirdiler.



