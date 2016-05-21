T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bazı kamu görevleri için KPSS şartı kaldırıldı

Yapılan değişiklikle, Dışişleri Bakanlığı aday meslek memurları ile aday konsolosluk ve ihtisas memurları için KPSS şartı aranmayacak

21 Mayıs 2016 18:41

Kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavları düzenleyen yönetmelikte değişikliğe gidildi. Değişiklikle, Dışişleri Bakanlığı aday meslek memurları ile aday konsolosluk ve ihtisas memurları için Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girme şartı kaldırıldı.

“Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğin "İstisnalar" başlıklı 3'üncü maddesine "kaymakam adayları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Dışişleri Bakanlığı aday meslek memurları, aday konsolosluk ve ihtisas memurları" ibaresi eklendi.

DHA'da yer alan habere göre, yapılan bu değişiklikle, Dışişleri Bakanlığı aday meslek memurları ile aday konsolosluk ve ihtisas memurları için KPSS şartı aranmayacak.

Yönetmelik, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların seçimi ile kamu kurum ve kuruluşlarında özel yarışma sınavlarına tabi tutulmak suretiyle girilen mesleklere atanacakların ön elemesi amacıyla yapılacak sınavların usul ve esaslarını belirliyor.

Yönetmelik kapsamı dışında kalan diğer meslekler şöyle:

"Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ile İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarının Bakanlık Teftiş Kurulları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Askeri Adalet Teftiş Kurulları, kaymakam adayları, Devlet senfoni orkestraları ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile istisna tutulanlar."

ETİKETLER

kamu görevleriKPSS şartı kaldırıldıDışişleri Bakanlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24