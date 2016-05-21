Bazı kamu görevleri için KPSS şartı kaldırıldı

Kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavları düzenleyen yönetmelikte değişikliğe gidildi. Değişiklikle, Dışişleri Bakanlığı aday meslek memurları ile aday konsolosluk ve ihtisas memurları için Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girme şartı kaldırıldı.

“Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğin "İstisnalar" başlıklı 3'üncü maddesine "kaymakam adayları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Dışişleri Bakanlığı aday meslek memurları, aday konsolosluk ve ihtisas memurları" ibaresi eklendi.

DHA'da yer alan habere göre, yapılan bu değişiklikle, Dışişleri Bakanlığı aday meslek memurları ile aday konsolosluk ve ihtisas memurları için KPSS şartı aranmayacak.

Yönetmelik, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların seçimi ile kamu kurum ve kuruluşlarında özel yarışma sınavlarına tabi tutulmak suretiyle girilen mesleklere atanacakların ön elemesi amacıyla yapılacak sınavların usul ve esaslarını belirliyor.

Yönetmelik kapsamı dışında kalan diğer meslekler şöyle:

"Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ile İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarının Bakanlık Teftiş Kurulları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Askeri Adalet Teftiş Kurulları, kaymakam adayları, Devlet senfoni orkestraları ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile istisna tutulanlar."