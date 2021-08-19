“Bazı kamu bankaları, Kredi Garanti Fonu kapsamında geri ödenmeyen kredilerin takibini bıraktı” iddiası

Koronavirüs pandemisinin patladığı 2020 yılında piyasayı rahatlatmak için kat be kat fazla dağıtılan Kredi Garanti Fonu (KGF) kapsamındaki kredilerin geri toplanmasında sıkıntılar yaşandığı belirtiliyor. Bu dönemde ilk defa ticari işler dışında tüketicilere de doğrudan sağlanan KGF'de, yüzbinlerce kişinin aldıkları kredileri ödeyemediği iddia edildi. Üst düzey sektör yetkililerinin aktardığına göre, bazı kamu bankaların geri ödenmeyen KGF kredilerinin takibini bıraktıkları ileri sürüldü.

Sözcü’den Taylan Büyükşahin’in haberine göre, Geçen yılın nisan ayında KGF kapsamında bireysel krediye başvuran kişi sayısı 3 milyon 662 bin 989'du. Kullandırılan kredi miktarı ise 21 milyar TL'yi aştı. 13 Ağustos 2021 itibarıyla ise bu rakam 27 milyar 898 milyon liraya yükselirken, verilen kredi adedindeki artış dikkat çekti. Son 16 ayda bireysel KGF kredi adedi 6 milyon 175 bin 32 oldu. Bu artışta, özellikle kamu bankalarının başvuru yapanların çoğuna şartlara bakmadan kredi vermesi etkili oldu.

Kamu bankalarının ödenmeyen bireysel kredilerin peşine düşmektense ticari kredilerin peşine düştüğünü söyleyen ekonomist Atilla Yeşilada, “Ödenirse ödenir, ödenmezse ödenmez” gözüyle bakıldığını belirtti.

Ödenmeyen bireysel kredilerin artmasının vatandaş açısından olumsuz sonuçlar doğuracağına dikkat çeken Yeşilada, bu süreçten sonra kredi başvuru koşullarının zorlaştırılabileceğini aktardı.