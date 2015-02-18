İstanbul dahil 17 ilde eğitime ara verildi

İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Yozgat'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 Şubat Perşembe günü okullarda eğitime bir gün ara verilecek.

İstanbul Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle okulların yarın da tatil edildiğini açıkladı.



Valilik'ten yapılan açıklamada şöyle denildi: "Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre; ilimizde kar yağışının yarın öğle saatlerine kadar yoğun bir şekilde devam etmesi ve kuvvetli don olayı beklenmektedir.

Valiliğimizce öğrencilerimizin ulaşımda herhangi bir risk ve mağduriyetle karşılaşmamaları için anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 19 Şubat Perşembe günü de 1 (bir) gün ara verilmesi uygun görülmüştür.

Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel de idari izinli sayılacaktır."

Kocaeli ve Sakarya'da da tatil

Yoğun kar yağışı nedeniyle bugün ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği Kocaeli ve Sakarya'da, olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar için de yarın da tatil kararı alındı. Kocaeli Üniversitesi Röktürlüğü de yarın için tatil kararı aldı.

Yozgat'ta tatil uzatıldı

Yozgat'ta yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle bugün eğitime ara verilen ilk ve orta dereceli okullarda tatil bir gün uzatıldı.

Yozgat Valiliği ile İl Mili Eğitim Müdürlüğü'nce yapılan değerlendirme toplantısı sonucu Yozgat merkez ve Sorgun ilçesinde okulların yarın (perşembe) tatil edilmesini kararlaştırıldı.

Bursa'da okullar tatil

Kar yağışı nedeniyle Bursa'da eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca engelli personel ile hamile personel de idari izinli sayılacak.

Kayseri'de iki gün tatil

Kayseri Valiliği, kar yağışı nedeniyle okulların iki gün tatil olduğunu açıkladı. Şehir merkezinde kar yağışı ile birlikte kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı. Yüksek kesimlerde ise kar kalınlığının 30 santimetreye kadar ulaştığı bildirildi. Kayseri'de dün öğleden sonra başlayan kar yağışı devam ediyor. Kar, hayatı olumsuz etkilerken, Valilik okulların bugün öğleden sonra ve 19 Şubat Perşembe günü de tam gün olarak tatil etti.

Bitlis ve Hizan'da bir günlük tatil

Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Tatvan ve Hizan'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildi. Bitlis'te kar kalınlığının kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.

Nevşehir



Nevşehir'de hava sıcaklığı eksi 6 dereceye kadar düşerken il genelinde okullar bir gün tatil edildi.

Mersin

Mersin'in Gülnar ilçesinde, kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Antalya

Antalya'nın Akseki İlçesi'nde gece başlayan şiddetli kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Akseki- Seydişehir karayolunda ulaşımda aksamalar meydana geldiği belirtildi.

Konya

Konya'nın 18 ilçesinde yoğun kış şartları nedeniyle okullar tatil edildi. Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kış şartları nedeniyle Beyşehir, Derebucak, Bozkır, Karapınar, Emirgazi, Hadim, Taşkent, Ereğli, Yalıhüyük, Akşehir, Yunak, Kadınhanı, Akören, Ahırlı, Doğanhisar, Derbent, Tuzlukçu ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar 18 Şubat Çarşamba günü 1 gün, Ilgın ilçesinde 18 Şubat Çarşamba ve 19 Şubat Perşembe günü tatil edildi. Bu ilçelerde kamuda görev yapan hamile ve engelliler ile malul gazilerin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Niğde

Niğde'de kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Niğde il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle 18 Şubat Çarşamba günü (bugün) ilk, orta ve liselerde okullar 1 gün tatil edildi.

Balıkesir

Balıkesir'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçede perşembe günü eğitime 1 gün daha ara verilecek. Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün internet sitesinde yapılan açıklamada, kötü hava koşulları nedeniyle perşembe günü Dursunbey, Sındırgı ve Kepsut ilçesindeki tüm okulların 19 Şubat Perşembe günü 1 gün süreyle tatil edildiği açıklandı

Bolu

Bolu'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın il genelinde okullar tatil edildi. Bolu Valiliği akşam saatlerinde kar yağışının başlaması ve buzlanma nedeniyle yarın il genelindeki ilk ve orta dereceli okulları bir gün süreyle tatil etti.

Karaman

Karaman'da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezinde yarın okullar tatil edildi.Karaman'da 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, kent merkezinde yaşamı olumsuz etkiliyor.Karaman Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, kent merkezindeki okullarda eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Samsun

Samsun'da etkili kar yağışı sebebiyle il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın da ara verilecek.Samsun Valiliğinin açıklamasında, kentte iki gündür etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla il genelinde eğitim öğretim faaliyetinde bulunan ilk ve orta dereceli okulların 19 Şubat Perşembe günü tatil edildiği belirtildi.

Çorum

Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle, Bayat ve Kargı ilçeleri dışında il genelindeki tüm okullarda yarından itibaren 2 gün eğitime ara verildi. Çorum Valiliği'nden yapılan açıklamada, Çorum'da kar yağışı sonucunda meydana gelen olumsuz hava şartları nedeniyle Kargı ve Bayat ilçeleri dışında il genelindeki tüm okulların 19 ve 20 Şubat tarihlerinde tatil edildiği, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele de iki gün süreyle idari izin verildiği bildirildi.