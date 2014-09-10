'Bazı futbolcular hayal kırıklığı yaşattı, hak eden formayı giyecek'

Milli Takımlar Direktörü Fatih Terim, İzlanda maçı sonrası isim vermeden bazı oyunculara sert çıktı. Terim “Bazı oyuncular bende hayal kırıklığı yarattı. Milli formayı artık hak eden giyecek” dedi.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu ilk maçında İzlanda'ya 3-0 yenilmelerinde, ikinci yarının önemli bir bölümünü 10 kişi oynamak durumunda kalmalarının etkili olduğunu söyledi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Terim, bu seviyelerde oynanan bir maçta 1-0 gerideyken, üstüne sahada da eksik kalmanın, altından kolay kalkılabilecek bir durum olmadığını kaydetti.

Bir oyuncusunun kırmızı kartla oyun dışında kalmasının ardından Burak Yılmaz'la beraberliği getirecek önemli bir fırsat da yakaladıklarının altını çizen Terim, "Ama olmadı. Eğer Ömer Toprak kırmızı kartla oyundan atılmasaydı oyun her geçen dakika bizim kontrolümüze geçebilirdi. Tabii bu bir tahmin. Ama maçta 10 kişi kaldıktan sonra yapılabilecek bir şey yok. Saha içinde birtakım şeyleri değiştirmemize rağmen, sonucu değiştiremedik" dedi.

Gruptaki diğer maçta Çek Cumhuriyeti'nin Hollanda'yı 1-0 yendiğinin hatırlatılması üzerine Terim, "İki maçta da alınan sonuçlar, kimsenin beklediği sonuçlar değildi. Ama bunlara hazırlıklı olmalıyız. Bizim Çek Cumhuriyeti ile yapacağımız karşılaşma daha da önem kazandı. Grubumuzdaki 10 maçın sonuna kadar gideceğiz" diye konuştu.

‘Biz mağlubiyeti hak ettik’

İzlanda karşısında alınan mağlubiyeti Ömer Toprak'ın oyundan atılmasına bağlayamayacaklarını kaydeden tecrübeli teknik adam, şunları söyledi:

"Maçtan önce hep dile getirdiğim bazı şeyler vardı, hazır olmamak gibi. İzlanda'nın iyi bir takım olduğunu da hep işaret ettim. Ama bugün kaybetmemize sebep olan şeylerden bahsedemeyiz. Rakibi tebrik ediyorum. Umarım bir daha böyle bir şey yaşamayız. Aslında maça da iyi başladık. İlk yarı rüzgara karşı oynadık, ikinci yarı ise rüzgar kesildi. Rakip bizden iyi oynadı ve onları tebrik etmemiz lazım. Biz mağlubiyeti hak ettik."

Sahada 10 kişi kalmamaları halinde oyunu başka noktalara taşıma fırsatları bulunduğunu dile getiren Terim, "Kazanamasak da kaybetmeyebilirdik. On kişi kalmadan önce Mustafa Pektemek'i sahaya sürmek üzereydik. Gerekirse Mevlüt Erdinç'i de alacaktık. Rakip fizik olarak sizden üstün durumdayken, sahada 1-0 gerideyken, bir de eksik kalınca, durum aleyhimize işledi" değerlendirmesini yaptı.

‘Ben de hayal kırıklığı yaşıyorum’

Fatih Terim, sahada bazı oyuncuların beklentilerin altında kaldığı yönündeki bir soru üzerine, bu konuda kendisinin de hayal kırıklığı yaşadığını vurguladı. Ellerinde kaliteli oyuncular bulunduğu ve bu seviyeye uygun performans sergileyenlerin kendileriyle kalacağını aktaran Terim, "Gerçek seviye bu seviye. Gerçekçi olmalıyız. Biz bugün galip gelmeyi çok da hak etmedik. Bazı oyucularım için hakikaten, isim de vermiyorum ama genel olarak ben de hayal kırıklığı yaşıyorum. Beklediğim bir şey değil. Milli takımlar herkesin takımıdır. Hak eden herkes formayı giyecek. Ama bir maç kaybettik. Üzüntümüzü yaşayıp, hatalarımızı tespit edip, yolumuza bakalım. Burası yüzde 100'ün üzerinde performans verilmesi gereken bir yerdir" diyerek sözlerini tamamladı.

Hallgrımsson: Sonuç sürpriz değil

Öte yandan, maç sonu basın toplantısına İzlanda Milli Takımı teknik direktörlerinden Hemir Hallgrimsson katıldı. İzlandalı teknik adam, konuşmasının başında kısa bir bölümde İngilizce açıklamalarda bulunup, daha sonra İzlandaca devam ederek "Takım olarak ortaya koyduğumuz futbol ve aldığımız sonuç bizim için sürpriz değil. Zaten biz son 3 yıldır bu sistemle oynuyoruz. Bugün de takımımızın performansı Türkiye'den daha iyiydi" ifadesini kullandı.