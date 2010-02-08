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Bazı filmler sigarasız olmuyor

RTÜK'ün yeni başkanı Dursun, sigaralı sahnelere uygulanan buzlamanın eski filmlere hiç yakışmadığını belirterek CNBC-E'nin buzlama yerine kullandığı çiç

08 Şubat 2010 02:00

T24- RTÜK'ün yeni başkanı Dursun, sigaralı sahnelere uygulanan buzlamanın eski filmlere hiç yakışmadığını belirterek CNBC-E'nin buzlama yerine kullandığı çiçek görüntülerini hoş bulduğunu söyledi.










CNBC-e'de yayınlanan 'Yumurta' filminde sigaralı sahnede buzlama yerine çiçek kullanıldı.


Zahid Akman'dan sonra RTÜK Başkanı olan Davut Dursun, Hürriyet gazetesine verdiği röportajda televizyonlardaki sigaralı görüntülere yapılan buzlamayı eleştirdi.

Görüntülerin buzlanmasına muhalefet şerhi koyduğunu hatırlatan Dursun, CNBC-e'nin sigaranın üstüne yerleştirdiği çiçekleri hoş bulduğunu belirtti.

Dursun, şu görüşleri dile getirdi:


"Sigaraya uygulanan buzlama, yasanın çıktığı tarihten önceki eserlere uygulanmamalı diye savunmuştum muhalefet şerhini.Yasa ayrım yapmadı. 20 sene önce üretilmiş filmdeki sigara sahnesini de yasaklıyor. Yayıncılar buzlamak zorunda kalıyor."


Bazı filmler sigarasız olmuyor

"Eski filmlere de hiç yakışmıyor. Birtakım filmler, sigarasız olmuyor. Düşünün Malcolm X'i, sigarasız nasıl olur?Ama o çiçek görüntüleri buzlamadan daha hoş olmuş. Taslakta bu konuda düzenleme yapmadık. Başbakan'ın da sigara konusunda katı bir duruşu var."



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