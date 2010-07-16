'Bazı dünya ülkeleri yargı düzenine imrenerek bakıyoruz'

T24 - Karabük'te katıldığı bir sempozym konuşan Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, yargının işlevini yerine getirebilmesi için tam bağımsız ve tarafsız olması gerektiğini, bugüne kadar verdikleri "bağımsız yargı" mücadelesinin süreceğini söyledi. Gerçeker, bazı ülkelerdeki yargı düzenine imrenerek baktıklarını da sözlerine ekledi.



Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, ''Bazı dünya ve Avrupa ülkelerine gittiğimizde oradaki yargı düzenine imrenerek bakıyoruz. İnşallah bizdeki yargı düzeni de onlardan aşağı kalmayacak'' dedi.



Karabük Baro Başkanlığı'nca Yenişehir Kültür Merkezi'nde düzenlenen ''Taksirli Suçlar ve İş Kazaları'' sempozyumuna katılmak üzere kente gelen Gerçeker, Valilik ve Adalet Sarayı'nı ziyaret etti.





'Yargı tam bağımsız ve tarafsız olmalı'





Daha sonra sempozyuma katılan Gerçeker, adaletin bir toplumda en büyük değer olduğunu, adaleti gerçekleştirecek yargının da mutlaka güçlü ve işlevini yerine getirebilmesi için tam bağımsız ve tarafsız olması gerektiğini anlattı. Gerçeker, şöyle konuştu:



''Yargının temel ayaklarından savunmayı temsil eden avukatlarla görevde olduğumuz sürece her zaman omuz omuza yargı bağımsızlığı mücadelesini verdik. Bugün veriyoruz, yarın da vermeye devam edeceğiz. Bu mücadeleyi toplum için yapıyoruz. Çok güzel bir özdeyiş var; 'Adalet Devletin Temelidir'. Bunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Adalete yapılacak yatırım, toplumun her ferdine dönecek en kıymetli hazinedir. Adalet olmazsa ne huzur, ne güven olur, ne fertlerin devlete saygınlığı kalır, bir kargaşa anarşi ortamı olur, huzursuzluklar alır başını gider. Bu nedenle dileğimiz en kısa sürede toplumumuzun, hoşgörülü, uzlaşmacı, birbirine sevgi ile yaklaşan, anlayışla karşılayan, görüşleri ve düşünceleri farklı olsa bile çeşitli platformlarda oturarak, konuşarak halletme düşüncesini benimsemiş bir toplum haline gelmemizdir.''





'Anayasa değişikliğiyle ilgili çekincelerimizi ifade ettik'





Anayasa değişikliği paketi ile ilgili görüşlerini çeşitli platformlarda ortaya koyduklarını ve bunları yılların verdiği deneyim ve birikimle yaptıklarını belirten Gerçeker, şöyle devam etti:



''Biliyorsunuz, Anayasa'mızın ön gördüğü devletin temelini oluşturan 3 ana güç vardır; yasama, yürütme ve yargı. Bunlar birbirlerinin karşısında olan değil, birbirine eşit güçlerdir. Bunlar dengeli, uyum içinde çalışarak devlet çarkını en iyi şekilde düzenleyecek güçlerdir. Biz bu birlik ve beraberliği sağlarsak, işlevlerimizi en iyi şekilde yerine getireceğiz. Anayasa değişikliği ile ilgili biz çekincelerimizi, yargı bağımsızlığına uygun bulmadığımız görüşlerimizi ortaya koyduk. Ama bununla ilgili son noktayı 12 Eylül'de yapılacak referandumda, en büyük güç olan herkesin de saygı duyması gereken toplumun hür iradesi gösterecektir. Bu iradeye de herkesin saygı duyması gerekiyor.''





