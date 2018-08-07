Bazı CHP'lilerden Kılıçdaroğlu ve İnce için artı-eksi listesi

CHP’de olağanüstü kurultayla başlayan ve partiyi bölen tartışma giderek genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasında güç savaşına dönüşüyor. İnce ve ekibi, yarın eski üyelere veda edilecek MYK toplantısı ve yeni açıklanacak A takımı nedeniyle atılacak adımlara kısa bir mola verecek. Olağanüstü kurultaya direnen parti yönetiminin yeni MYK üyeleriyle yerel seçimlere kadar zaman kazanmak istediği görülüyor. Ancak CHP’lilerin önemli bölümünde kurultay beklentisi hakim. ‘Kılıçdaroğlu ile olmaz' diyenlerin İnce’ye de bir şerh koydukları dikkat çekiyor.

CHP’nin içinde kaldığı tartışmalı durumu taraf tutmadan izleyen önemli bir kitle de var. Bu kitle, kurultayın olmasını destekliyor ancak İnce veya Kılıçdaroğlu arasında taraf tutmuyor.

Eski milletvekillerinin de yer aldığı bu kesim, “Bu kurultay yapılmalıydı. Bir kanama var, bu kanamanın üzerine gazlı bez koyarak durduramazsınız” dedi.

İsimlerinin paylaşılmasını istemeyen tarafsız CHP’lilerin gözüyle Kılıçdaroğlu’nun artı ve eksileri şöyle:

-Bu kadar seçim mağlubiyetinden sonra başarılıymış gibi algılaması büyük bir hata.



-Kurmayları değiştirerek sorunu geçiştirmesi düşünmesi de yanlış.



-CHP’nin kendi kimliğinin dışında bir arayış içinde olması. CHP’yi sığlaştırma ve sağlaştırmaya çekmek istemesi en önemli hatalarından biri.



-CHP’yi kendisi olmaktan çıkarmak istiyor ama farklı görüşteki insanlar farklı partilere oy veriyor. CHP o partilere benzemeye çalışarak hiçbir şey yapamıyor.



- 1967 yılında Ecevit de ‘ortanın solu’ dediğinde böyle bir sorunla karşılaşmıştı. Ereğli’de gençlik kolları genel kongresinde ‘Biz kendimiz olacağız. Kendimizi başka türlü ifade edemeyiz’ demişti. Bunun sonucunda 1973 ve 1977 seçimlerini almıştı.



-Kılıçdaroğlu, CHP’yi başkalaştırmaya çalışıyor asıl hatası bu.



Tarafsız CHP’lilere göre Muharrem İnce’nin artı ve eksileri de şöyle:



-Sahne performansı çok iyiydi ama içeriğine bir şey katmadan yürüttü.



-24 Haziran gecesi bir krizi yönetme konusunda çok sıkıntılı kaldı. Bu Muharrem İnce’ye bağlanan umutları ve ondan beklentileri epeyce kırdı.



- 24 Haziran gecesi seçimi kaybetse bile etkili olan Muharrem İnce’nin o geceki yanlışları, eksiklikleri, yetersizliği sıkıntıyı getirdi.



- 24 saat kendisinin yanında CHP Grup Başkanvekili Engin Altay var. 24 Haziran gecesi bir sürü olay yaşandı, bir türlü açıklama yapmayınca ‘eşi kaçırıldı’, ‘ortadan kayboldu’ dendi. Lafların arkası kesilmedi, ancak Engin Altay tek bir şey demedi. Bu çok dikkat çekti.

Önder Sav-Ali Topuz etkisi



Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’a yakın isimler ve dönemlerinde delegenin hedefi olan isimler Önder Sav ve Ali Topuz’un, İnce ekibine destek verdiğine ilişkin haberler süreci olumsuz etkilediği ifade ediliyor.

İnce’ye kaybettiren en önemli unsur sözlerindeki tutarsızlık oldu. Genel başkanla yediği yemeği kamuoyuna rahatlıkla açıklarken, WhatsApp’tan yazdığı ‘Adam kazandı’ mesajını açıklayan gazeteci İsmail Küçükkaya’ya tepki göstermesi delegenin güven sorununu belirginleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığında çıktığı bir televizyon programında 'Asla karşısına aday olmam . Ben vefalı bir insanım’ demesine rağmen genel başkan Kılıçdaroğlu'nun karşısına dikilmesi olumsuz bir etki yarattı.