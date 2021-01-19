Bazı bankalardan EFT ücretine yüzde 14 zam; Taşdelen: “Tebliğ yayınlanmadı, zam iade edilmeli”

Bazı bankaların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından herhangi bir düzenleme yapmadan EFT ücretlerine zam yapması tartışma doğurdu.

Bankavitrini’nin haberine göre Ziraat Bankası, Vakıfbank, Garanti BBVA, Yapı Kredi ve Finansbank, Ocak ayında EFT ücretlerine yüzde 14 zam yaptı. Türkiye İş Bankası, Halkbank ve TEB ise henüz EFT ücretine zam yapmadı.

Tebliğ ile belirlenmişti

TCMB ve BDDK 10 Şubat 2020 tarihinde 31035 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan tebliğ ve yönetmelik ile bankaların hizmetlerde uygulayacakları en yüksek ücret ve komisyonları tarifelerini belirlemişti. O tarihten bu yana yeni bir düzenleme yayınlanmadı. Bankavitrini.com yazarı, eski bankacı ve Erol Taşdelen, eski tarife Merkez Bankası tebliğ ile belirlendiğine göre 2021 tarifesinin de yayınlaması gerektiğine dikkat çekerek, "Son zamlarla tebliğe aykırı bir durum ortaya çıkıyor ki, bu durumda tarife değişikliğinden sonra haksız alınan ücret ve komisyonlar iadesi gündeme gelir” dedi.



Ekonomi Servisi