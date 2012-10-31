T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

'Bazı bankalar mahkemeye gitmeden kart aidatlarını geri veriyor'

Bazı bankaların, kendilerini arayarak kredi kartlarını iptal ettirmek isteyen müşterilerine kart aidatlarını iade ettiği belirtildi

31 Ekim 2012 13:43

Tüketiciler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Dinç, vatandaşların 10 yıllık kredi kartı aidatları da dahil olmak üzere tüm aidatlarını geri isteme haklarına sahip olduğunu ifade etti.

Birçok vatandaşın hakem heyetlerine başvurmadan önce ilgili bankaların çağrı merkezlerini arayarak ya kredi kartı aidatının ya da kredi kartlarının iptal edilmesini istediğini anlatan Dinç, şunları kaydetti:

''Bazı bankalar kart iptalini engelleyebilmek için müşterilerini kaybetmemek adına telefonla yapılan başvurulara olumlu yanıt veriyor. Kredi kartı aidatını iptal ediyor. Bankalar, hakem heyetlerine başvurulduğunda davayı kaybedeceklerini bildikleri için avukat ve diğer masrafları ödememek adına çoğu vatandaşı dava yoluna gitmeden ikna edip, aidat ücretlerini geri ödüyor. Bankalar tatlı karlarından vazgeçmek istemediklerinden, haksız olduklarını bile bile kart aidatlarını kesmeye devam ediyor. Ancak uyanık vatandaşlar haklarını arayarak, kesilen kart aidatı ücretini mahkemeye gitmeden geri almasını biliyor. Tüketici, anlayamadığı her türlü ödemeyle ilgili itiraz hakkını kullanmalıdır.''

ETİKETLER

kredi kartı aidatıtüketiciler birliğimustafa dinç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24