'Bazı bankalar mahkemeye gitmeden kart aidatlarını geri veriyor'

Tüketiciler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Dinç, vatandaşların 10 yıllık kredi kartı aidatları da dahil olmak üzere tüm aidatlarını geri isteme haklarına sahip olduğunu ifade etti.

Birçok vatandaşın hakem heyetlerine başvurmadan önce ilgili bankaların çağrı merkezlerini arayarak ya kredi kartı aidatının ya da kredi kartlarının iptal edilmesini istediğini anlatan Dinç, şunları kaydetti:

''Bazı bankalar kart iptalini engelleyebilmek için müşterilerini kaybetmemek adına telefonla yapılan başvurulara olumlu yanıt veriyor. Kredi kartı aidatını iptal ediyor. Bankalar, hakem heyetlerine başvurulduğunda davayı kaybedeceklerini bildikleri için avukat ve diğer masrafları ödememek adına çoğu vatandaşı dava yoluna gitmeden ikna edip, aidat ücretlerini geri ödüyor. Bankalar tatlı karlarından vazgeçmek istemediklerinden, haksız olduklarını bile bile kart aidatlarını kesmeye devam ediyor. Ancak uyanık vatandaşlar haklarını arayarak, kesilen kart aidatı ücretini mahkemeye gitmeden geri almasını biliyor. Tüketici, anlayamadığı her türlü ödemeyle ilgili itiraz hakkını kullanmalıdır.''