Almanya'da 30 asker, ırkçı ve Yahudi karşıtı söylemleri sebebiyle görevden alındı

Almanya'da askeri sözcü, Litvanya'da görevde olan yaklaşık 30 Alman askerinin geri çağırıldığını, elebaşlarının ırkçı ve Yahudi karşıtı sözler ile cinsel şiddet suçlanmasının ardından derhal görevden alınacağını söyledi.

NATO görevi kapsamındaki askerler, Rusya'ya karşı Litvanya, Letonya ve Estonya'yı korumak amacıyla Litvanya'daydı.

Reuters'ın haberine göre; askerlerden bazılarının, ırkçı ve Yahudi düşmanı şarkılar söyledikleri ve aynı akşam cinsel bir saldırıya karıştıkları öne sürüldü.

Ordu mensuplarından bazılarının Nazi sempatizanı olduğuna dair iddialar, yetkililer ve medyadan büyük ilgi gördü.

Ayrıca soruşturmada, 569 merminin stoklarda eksik olduğu, ancak bu durumun askerlerin atış tatbikatının yanlış sayımlarından kaynaklanmış olabileceği belirtildi.