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Bazanın arasında boynunu sıkıştıran çocuk öldü

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da içinden kıyafet almak için açtığı bazanın kapanması sonucu boynu sıkışan 10 yaşındaki Caner Keskin, yaşamını yitirdi

23 Mart 2018 13:01

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da içinden kıyafet almak için açtığı bazanın kapanması sonucu boynu sıkışan 10 yaşındaki Caner Keskin, yaşamını yitirdi.
Seyhan ilçesi Büyükyalmanlı Mahallesi\'nde oturan Keskin ailesinin çocukları Caner Keskin, elbiselerini almak için bazayı açtı. Ancak bu sırada baza aniden kapandı. Boynu bazanın arasında sıkışan Keskin, bir süre sonra odaya giren annesi tarafından hareketsiz bulundu. Aile tarafından yakındaki bir özel hastaneye kaldırılan Caner Keskin\'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Boynunda kırık tespit edilen Caner Keskin\'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak toprağa verildi.

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