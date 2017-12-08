Baz istasyonu hırsızları yakalandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bayraklı, Balçova, Kemalpaşa, Ödemiş, Torbalı, Tire, Selçuk ile Manisa\'nın Şehzadeler ilçesinde GSM şirketlerine ait baz istasyonlarının akü ve klimalarını çalarak hurdacılara sattıkları belirlenen 4 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son zamanlarda GSM şirketlerine ait baz istasyonlarının akü ve klimalarının çalınması olaylarının artması üzerine çalışma başlattı. Oluşturulan özel ekibin yaptığı araştırmada Balçova, Kemalpaşa, Ödemiş, Torbalı, Tire, Selçuk ile Manisa\'nın Şehzadeler ilçesinde GSM şirketlerine ait baz istasyonlarının akü ve klimalarının aynı kişiler tarafından çalındığını belirledi. Teknik ve fiziki takip sonucunda düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmada ifadeleri alınan şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Öte yandan daha önceden gerçekleşen benzer olaylarla ilgili olay yerlerinden alınan DNA örnekleri ile tutuklanan şüphelilerin DNA örnekleri karşılaştırılmak üzere Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvar Daire Başkanlığı\'na gönderildi.