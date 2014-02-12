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RTÜK'ten Okan Bayülgen ve Tolga Çevik'in programlarına ağır ceza

RTÜK Okan Bayülgen ve Tolga Çevik'in televizyon programlarına küfürlü ve cinsel içerikli konuşmalar dolayısıyla ağır para cezası kesti

12 Şubat 2014 10:59

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Kanal D'ye Tolga Çevik'in sunduğu "Arkadaşım Hoşgeldin" programında 45 kez kaba ifadeler kullandığı belirlenen "yönetmen" nedeniyle 420 bin lira, Show TV'ye ise "Makina Kafa" programında kaba, küfürlü ve cinsel içerikli konuştuğunu tespit ettiği Okan Bayülgen için 151 bin lira idari para cezası verdi.

Her iki programla ilgili uzman raporlarını değerlendiren Üst Kurul, programlarda 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un, "Yayın hizmetleri, Türkçenin özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez" şeklindeki 8/1-m maddesinin ihlal edildiğine hükmetti.

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