Baytok Meclis'e geldi

T24-



Baytok, iddiaların ortaya çıkmasının ardından ilk kez TBMM'ye geldi, bazı CHP milletvekilleri tarafından "Hoşgeldiniz" diyerek karşılandı.





Genel Kurulda bir süre Kooperatifler Kanunu Tasarısının görüşmelerini izleyen Baytok'a, hem muhalefet kulisinde hem de basın kapısında gazeteciler yoğun ilgi gösterdi.





Gazetecilerin ısrarlı sorularına, Baytok "Değerlendirme yapmak istemiyorum" karşılığını verdi.

Nesrin Baytok, daha sonra kendisini bekleyen eşi Can Baytok'un arabaya binerek, Meclisten ayrıldı.