T24 LogoT24 Logo
Gündem

Baytok Meclis'e geldi

CHP Ankara Milletvekili Nesrin Baytok, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve kendisinin yer aldığı iddia edilen görüntülerin ardından ilk kez TBMM'ye geldi.

27 Mayıs 2010 03:00

T24- CHP Ankara Milletvekili Nesrin Baytok, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve kendisinin yer aldığı iddia edilen görüntülerin ardından yaşanan sürece ilişkin değerlendirme yapmak istemediğini söyledi.


Baytok, iddiaların ortaya çıkmasının ardından ilk kez TBMM'ye geldi, bazı CHP milletvekilleri tarafından "Hoşgeldiniz" diyerek karşılandı. 


Genel Kurulda bir süre Kooperatifler Kanunu Tasarısının görüşmelerini izleyen Baytok'a, hem muhalefet kulisinde hem de basın kapısında gazeteciler yoğun ilgi gösterdi.


Gazetecilerin ısrarlı sorularına, Baytok "Değerlendirme yapmak istemiyorum" karşılığını verdi. 
Nesrin Baytok, daha sonra kendisini bekleyen eşi Can Baytok'un arabaya binerek, Meclisten ayrıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24