-BAYTED: ATIK YAĞ MİLLİ SORUN ANKARA (A.A) - 30.07.2010 - Bitkisel Atık Yağ Toplayıcıları ve Elektrik Üreticileri Derneği (BAYTED) Başkanı Mustafa Ezici, Antalya yöresinde, ayda 1000 ton atık bitkisel kızartmalık yağ toplanması gerekirken, ancak 200 ton atık yağ toplayabildiklerini belirtirken, toplanan atık yağlar arasında, asit sayısı 80'e ulaşan, ''katran gibi, zehir gibi'' olanlar bulunduğunu söyledi. Ezici, yaptığı değerlendirmede, yanmış, tekrar tekrar kullanılan kızartmalık yağların kanserojen özelliğine dikkati çekerek, ''Türkiye'de atık yağ terörü yaşandığını'' öne sürdü. Türkiye'de 30 civarında firmanın atık kızartmalık yağ toplama lisansı olmasına karşın sadece 3'ünün aktif olarak çalıştığını, kendisinin de firması aracılığıyla 5 yıldır atık yağ topladığını anlatan Ezici, Türkiye'de geçen yıl toplanan 7 bin 700 ton atık yağın 6 bin 500 tonunun BAYTED üyeleri tarafından toplandığını kaydetti. Ezici, toplanan atık yağları, Türkiye'de, biyodizel veya elektrik üretiminde değerlendirme imkanı olmadığı için, temizleyip, ayıklayıp standart hale getirerek Almanya, Hollanda ve İtalya'ya ihraç ettiklerini belirtti. Kanserojen olduğu bilinen atık nitelikteki kullanılmış kızartmalık yağların yemek sektöründe tekrar kullanımını önlemek için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın 3 yıl önce kontrol kriterleri uygulamaya koyduğunu, değiştirilmesi öngörülen bu kriterler arasında ''yağın içindeki asit sayısının (mgKOH/g yağ) 2,5'a eşit veya daha az olması''nın da bulunduğuna işaret eden Ezici, ''Antalya'daki otellerden topladığımız atık kızartmalık yağların asit sayısı 8 ile 80 arasında. Katran gibi, zehir gibi yağlar geliyor. Rengini bile açamıyoruz. Orada bence sağlık katliamı yapılıyor'' dedi. Kızartmalık atık yağların yemek sektöründe tekrar kullanımının mutlaka önlenmesi gerektiğini vurgulayan Ezici, ''Antalya'da 1500 turizm işletmesi var. İşletmelerin çoğu, ucuz olduğu için margarin kullanıyor. Atık kızartmalık yağlar konusunda hassasiyet gösteren işletmeler de, insan sağlığını hiçe sayan işletmeler de var. Özellikle her şey dahil sistemi içinde çalışan ve insan sağlığını büyük tehlikeye atan bazı işletmelerden gelen yağları görünce şok oluyoruz. Biz BAYTED olarak, bu tür işletmeleri şikayet de ediyoruz. Ancak bu sefer bu işletmeler, atık yağlarını bize vermekten vazgeçiyor ve kaçak olarak değerlendiriyor. Türkiye'de her yıl kanserli hastaların tedavisi için milyarlarca dolar para harcanıyor. Kolon ve mide kanserinde patlama yaşanıyor. Sağlık yönünden bir terör var. Önemli olan insanların kanser olmasını önlemek. Bu sorun bence milli bir sorun.'' Ezici, Türkiye'de yenilenebilir enerji kanununun çıkmaması nedeniyle, yatırım yapmalarına karşın bu yağları değerlendiremediklerini söyledi.