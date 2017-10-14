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Spor

Baysal İnşaat Düzyurtspor-Tekirdağspor: 3-2

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) STAT: Ahmet Suat Özyazıcı HAKEMLER: Onur Bingöl (xx), Mustafa Çavuş (xx), Halit Karacabay (xx) BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR: Kemal (xx)- Miraç (xx), Erdinç (xx), Taşkın (xx), Mustafa (xxxx)(Dk

14 Ekim 2017 19:20

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

STAT: Ahmet Suat Özyazıcı

HAKEMLER: Onur Bingöl (xx), Mustafa Çavuş (xx), Halit Karacabay (xx)

BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR: Kemal (xx)- Miraç (xx), Erdinç (xx), Taşkın (xx), Mustafa (xxxx)(Dk.90 Sefa ), Nurullah (xx)(Dk.65 Emrah xx), Hakan (xxx)(Dk.74 Sami x), Samet (xxx), Taha (xxx), Ali Kemal (xxx), Murat (xxx)
TEKİRDAĞSPOR: Çağan (x)- Yasin (xx), Burak (xx), Emre Kars (xx), Taha (xx)(Dk.46 Oğuzhan xx), Rıza (xx), Emre Alan (x)(Dk.69 Berk xxx), Nurullah (x)(Dk.40 Ünal x), Vedat (xx), İbrahim (xxx), Muhammed (xx)
GOLLER: Dk.30-37 Mustafa, Dk.44 Hakan (Baysal İnşaat Düzyurtspor) Dk. 7 İbrahim, Dk.77 Berk (Tekirdağspor), 
SARI KARTLAR: Ali Kemal (Baysal İnşaat Düzyurtspor), Yasin (Tekirdağspor)
TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup 8’inci hafta mücadelesinde Baysal İnşaat Düzyurtspor, sahasında Tekirdağspor’u 3-2  mağlup etti. Karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 30 ve 37’nci dakikalarda Mustafa Eskihellaç, 44\'üncü dakikada Hakan Aydın kaydederken, konuk ekibin golleri ise 7’nci dakikada İbrahim, 77’nci dakikada Berk’ten geldi.

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