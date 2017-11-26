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Spor

Baysal İnşaat Düzyurtspor-Payasspor: 2-0

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) STAT: Ahmet Suat Özyazıcı HAKEMLER: Mehmet Ali Özer (xxx), Mustafa Çevik (xxx), Berkay Daban (xxx) BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR: Kemal (xxx)- Miraç (xxx), Taşkın (xxx), Mustafa (xxx) (Dk

26 Kasım 2017 18:26

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)
STAT: Ahmet Suat Özyazıcı
HAKEMLER: Mehmet Ali Özer (xxx), Mustafa Çevik (xxx), Berkay Daban (xxx)
BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR: Kemal (xxx)- Miraç (xxx), Taşkın (xxx), Mustafa (xxx) (Dk.88 Nurullah), Samet (xx), Hakan (xxx), Erdinç (xxx), Serkan (xx) (Dk.55 Sami x), Ali Kemal (xx) (Dk.67 Raif x), Emre (xxx), Taha (xxx)
PAYASSPOR: Ahmet (xx)- Cuma Ali (xx) (Dk.70 Abdulsamet x), Gökhan Aydaş (xx), Baran (xx), Gökhan Öztürk (xx), Göktuğ (xx) (Dk.59 Arif x), İhsan (xx), Sezer (xx) (Dk.56 Ömer x), Aykut (xx), Tevfik (xx), Necmi (xx)
GOLLER: Dk.30 Hakan, Dk.79 Taha (Baysal İnşaat Düzyurtspor)
SARI KARTLAR: Samet, Hakan (Baysal İnşaat Düzyurtspor), Göktuğ, Baran (Payasspor)
TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup 14’üncü hafta mücadelesinde Baysal İnşaat Düzyurtspor sahasında Payasspor’u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 30’da Hakan, 79’uncu dakikada Taha kaydetti.

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