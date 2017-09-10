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Spor

Baysal İnşaat Düzyurtspor-Kızılcabölükspor: 1-1

TRABZON, (DHA) STAT: Ahmet Suat Özyazıcı HAKEMLER: Sefa Can Meral (xx), Ahmet Oğuz Yılmaz (xx), Güner Mumcu Taştan (xx)BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR: Ogün (xx)- Miraç (xx), Erdinç (xxx), Taşkın (xx), Mustafa (xx), Sami Emirhan (xx)(Dk

10 Eylül 2017 20:43

TRABZON, (DHA)
STAT: Ahmet Suat Özyazıcı
HAKEMLER: Sefa Can Meral (xx), Ahmet Oğuz Yılmaz (xx), Güner Mumcu Taştan (xx)BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR: Ogün (xx)- Miraç (xx), Erdinç (xxx), Taşkın (xx), Mustafa (xx), Sami Emirhan (xx)(Dk.89 Sefa), Nurullah (xx)(Dk.83 Necati x), Hakan (xx), Emre (xx), Taha (xx), Ali Kemal (x)(Dk.59 Samet x)
KIZILCABÖLÜKSPOR: Bahadır (xx)- Kaan (xx), Mustafa (xxx), Fatih (x)(Dk. 53 İlyas x), Ramazan (xx), Sedat (xx), Ali (x)(Dk.80 Serkan x), Tayfun Sabri (xx), Gökhan (xx), Taygun (xx), Burak (xx)GOLLER: Dk.25 Erdinç (Baysal İnşaat Düzyurtspor), Dk.36 Mustafa (Kızılcabölükspor)
SARI KARTLAR: Ali Kemal (Baysal İnşaat Düzyurtspor), Tayfun, Mustafa (Kızılcabölükspor)
TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta ikinci hafta karşılaşmasında Baysal İnşaat Düzyurtspor sahasında Kızılcabölükspor  ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 25’inci dakikada Erdinç kaydederken, konuk ekibin golü 36’ncı dakikada Mustafa’dan geldi.

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