Baysal İnşaat Düzyurtspor-Elaziz Belediyespor: 0-1

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)
STAT: Ahmet Suat Özyazıcı
HAKEMLER: Süleyman Soyutürk (xx), Erhan Gündüz (xx), Çağdaş Yüksel Çağ (xx)
BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR: Kemal (xx)- Miraç (xx), Erdinç (xx), Mustafa (xx), Sami Emirhan (x) (Dk.53 Taşkın x), Nurullah (x), Hakan (x), Serkan (x) (Dk.53 Emrah x), Emre (xx), Ali Kemal (x) (Dk.77 Sefa x), Samet (x)
ELAZİZ BELEDİYESPOR: Ogün (xxx)- Abdullah (xxx), Muhammet Ali (xx) (Dk.73 Okan x), Nihat (xxx), Doğancan (xxx), Furkan (xxx), İsmail (xxx), Volkan Çekiç (xxx), Çağlayan (xxx) (Dk.90+3 Emre ), Muhammed (x) (Dk.46 Fahri xx), Volkan Serim (xxx)
GOLLER: Dk.36 Volkan Serim (Penaltı) (Elaziz Belediyespor)
KIRMIZI KART: Dk.75 Furkan (Elaziz Belediyespor)
SARI KARTLAR: Mustafa (Baysal İnşaat Düzyurtspor), Muhammet Ali (Elaziz Belediyespor)
TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup 16’ncı hafta mücadelesinde Baysal İnşaat Düzyurtspor sahasında Elaziz Belediyespor’a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmada Elaziz Belediyespor’a galibiyeti getiren golü 36’ncı dakikada penaltıdan Volkan Serim kaydetti.
FOTOĞRAFLI