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Baysal İnşaat Düzyurtspor - Ankara Adliyespor: 1-2

Tolga SAĞLAM/TRABZON,(DHA) STAT: Ahmet Suat Özyazıcı HAKEMLER: Ozan Bileyci (xx), Tunay Ateş (xx), Ozan Bekar (xx) BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR: Kemal (xx)- Erdinç (xx), Taşkın (xxx), Nurullah (xx), Hakan (x)(Dk

14 Şubat 2018 18:37

Tolga SAĞLAM/TRABZON,(DHA)

STAT: Ahmet Suat Özyazıcı
HAKEMLER: Ozan Bileyci (xx), Tunay Ateş (xx), Ozan Bekar (xx)
BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR: Kemal (xx)- Erdinç (xx), Taşkın (xxx), Nurullah (xx), Hakan (x)(Dk.76 Necati x), Murat Kan (x)(Dk.30 Yücel x), Raif (x)(Dk.40 Sami Emirhan x), Emre (xx), Taha (x), Ali Kemal (xx), Samet (x)
ANKARA ADLİYESPOR: Onurcan (xx)- Mustafa Serkan Koparan (xxx), Ali (xx)(Dk.62 Metin x), Celal (xxx)(Dk.88 Ferdi ), Salih (xxx), Erol (xxx), Cevher (xxx), Gökhan (xxx), Deniz (xxx), Okan (xxx), Mehmet Kaan (xx)(Dk.75 Fevzi Can x)
GOLLER: Dk.31 Mustafa Serkan Koparan, Dk.85 Metin İlhan (Ankara Adliyespor), Dk.48 Taşkın (Baysal İnşaat Düzyurtspor)
SARI KARTLAR: Nurullah, Taha, Ali Kemal (Baysal İnşaat Düzyurtspor)
TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta Baysal inşaat Düzyurtspor, 22’nci hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Ankara Adliyespor’a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmada konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 31’de Mustafa Serkan Koparan ve 85’de Metin İlhan kaydederken, ev sahibinin tek golü 48’inci dakikada Taşkın’dan geldi.

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