BAYRAMPAŞA'DAKİ AVM'DE YAKALANAN 4 DEAŞ'LI TUTUKLANDI

Haber: Ümit TÜRK İstanbul/DHA

Bayrampaşa\'da bir AVM\'nin otoparkına bırakılan bombalı araçla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve DEAŞ üyesi olduğu belirtilen 4 kişi tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltın alınan 6 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından İstanbul Adalet Sarayı\'na sevk edildi. Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen 6 şüpheliden 4\'ü, \"Silahlı terör örgütü üyeliği\", \"Tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak\" ve \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\" suçlarından tutuklandı. 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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