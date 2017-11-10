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BAYRAMPAŞA'DAKİ AVM'DE YAKALANAN 4 DEAŞ'LI TUTUKLANDI

Haber: Ümit TÜRK İstanbul/DHA Bayrampaşa'da bir AVM'nin otoparkına bırakılan bombalı araçla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve DEAŞ üyesi olduğu belirtilen 4 kişi tutuklandı

10 Kasım 2017 21:27

Haber: Ümit TÜRK İstanbul/DHA
Bayrampaşa\'da bir AVM\'nin otoparkına bırakılan bombalı araçla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve DEAŞ üyesi olduğu belirtilen 4 kişi tutuklandı. 
Soruşturma kapsamında gözaltın alınan 6 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından İstanbul Adalet Sarayı\'na  sevk edildi. Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen 6 şüpheliden 4\'ü,  \"Silahlı terör örgütü üyeliği\", \"Tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak\" ve \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\" suçlarından tutuklandı. 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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-Olayla ilgili arşiv görüntüler

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