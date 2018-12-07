Bayrampaşa'da yangın: 3'ü ağır 7 yaralı

Bayrampaşa''da gece saatlerinde 4 katlı bir binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın çıktı. Yanan daireye itfaiye ekipleri sokakların hem dar hem de düzensiz park eden araçların olmasından dolayı ilerlemekte güçlük çekti. Yangın çıkan dairedeki 4'ü çocuk 7 kişi yaralanırken biri çocuk 3 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yangın Bayrampaşa, Vatan Mahallesi'nde gece saat 02:00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre; Engin Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gitmeye çalışan itfaiye ekipleri sokakların hem dar hem de düzensiz park eden araçların olmasından dolayı ilerlemekte güçlük çekti.

4'ü çocuk 7 kişi yaralandı



Bu sırada aynı apartmanda oturan bir kişi çocuklardan birini kurtararak dışarı çıkardı. İtfaiye ekipleri yangın çıkan daireden 4'ü çocuk toplamda 7 kişiyi kurtardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri evden çıkarılan P.K, G.K, K.K, E.K isimli çocuklara ilk müdahaleleri ambulanslarda yaparak en yakın hastanelere kaldırdı. Ayrıca itfaiye ekipleri yangın çıkan daireden anne Nehir Kaşıkçı ve babaanne Fatma Kaşıkçı ile baba Dursun Kaşıkçı'yı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından anne, baba ve babaanne çevre hastanelere kaldırıldı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan Baba Dursun Kaşıkçı ve babaanne Fatma Kaşıkçı ile çocuklardan E.K'nin durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.



"Çocukları balkondan aldık"

Vatan Mahallesi Muhtarı Hikmet Özbir, "Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum. Alevler başlayınca biz de sokağa döküldük. Ambulansı ve diğer yerleri aradık. Tabi yolların dar oluşundan dolayı itfaiye biraz geç kaldı. Alevler yükselince telaşa kapıldı insanlar. Sokaklarda arabalar yan yana durmasından dolayı itfaiye giremedi. 7 kişi mahsur kaldı, 7 kişi de oradan çıkarıldı. Çıkarılan 6 kişinin durumu iyiydi fakat, birisi Dursun Beyin durumu çok ağırdı. Allah inşallah onlara şifa verir onlara" dedi.

Yangının çıktığı apartmanda oturan ve çocukları evin arka balkonundan kurtaran alt komşu Koray Güllüoğlu, "Balkondan aldık çocuğu, ablasını aldık. Sonra itfaiye diğerlerini çıkardı. Bir anda oldu, ben de yarım saat oldu eve girdim. Bir gürültü, sonra çığlıkları duyduk. İlk anda yukarı çıkmaya çalıştım. Sonra bir şeyler yıkıldı, alamadık ilk önce. Sonra çıkardık, öbür çocukları evin arka balkonundan benim kattan çıkardık. Sonra itfaiye diğerlerini ön taraftan aldı" dedi.



İtfaiye ekipleri yangını tamamen söndürerek dairede soğutma çalışması yaptı. Olay sonrası yangın çıkan daire kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangın sonrası olay yerinde çalışma yaptı. Dün gece de İstanbul Fatih'te bulunan Derviş Ali Mahallesi'nde yangın çıkmış, itfaiye ekipleri yine dar sokaklara hatalı park eden araçlardan dolayı olay yerine ulaşmakta zorluk çekmişti. Bazı itfaiye ekipleri de evlerin camlarına vurarak otomobil sahiplerini araçlarını çekmesi yönünde uyarıda bulunmuştu.