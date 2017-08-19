Bayrampaşa'da yangın: 1 ölü, 10 yaralı

Bayrampaşa'da bir sanayi sitesindeki işyerinde yangın çıktı. Kapı menteşesi üretimi yapıldığı belirtilen iş yerindeki yangının bir patlama sonrası çıktığı belirtildi. Çok sayıda kişinin mahsur kaldığı yangında ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevkedildi.

İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti, mahsur kalanlar dışarıya çıkarıldı. İlk belirlemeler göre yangında 10 kişi yaralandı, 1 kişi öldü. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. (DHA)