Bayrampaşa'da yangın; 1 ölü

İstanbul Bayrampaşa'da bir inşaat alanında çıkan yangında bekçi olarak çalışan Muzaffer Bektaşoğlu hayatını kaybetti.

NTV'nin haberine göre, Cevatpaşa Mahallesi Selimiye Caddesi'nde bir şantiyedeki barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin, yangının söndürülmesinin ardından yaptıkları incelemede, inşaat bekçisi Muzaffer Bektaşoğlu hareketsiz yatarken bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bektaşoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.



Bektaşoğlu’nun cesedi, yapılan incelemenin ardından Muzaffer Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.