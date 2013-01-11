Bayrampaşa'da temizlik işçisi otomobilin altında bomba buldu!

Bayrampaşa'da temizlik işçisi, otomobil altına koyulmuş bir paketi şüphelenerek polise teslim etti. Emniyet görevlisine ait olduğu öğrenilen otomobilin altına konan paketten parça tesirli bomba çıktı.



Bayrampaşa'da temizlik işçisinin şüphelenerek polise götürdüğü paketten parça tesirli bomba çıktı.

Gece saat 02.00 sularında çöp toplayan temizlik işçisi, bir otomobil altına bırakılmış koli bandı ile sarılı bir paket buldu. İçine baktığı paketten şüphelenen işçi, elinde bir bomba taşıdığından habersiz, yaklaşık yüz metre yürüyerek devriye görevi yapan polis ekiplerine paketi teslim etti.

Polis ekipleri vakit kaybetmeden yaklaşık dört sokağı güvenlik şeridi çekerek trafiğe kapattı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı ekipleri, paket içine yerleştirilmiş, parça tesirli bomba olduğunu tespit etti.

Bombayı etkisiz hale getiren uzmanlar, olay yerindeki delilleri ve parçaları Terörle Mücadele Şubesi'ne götürdü.



Otomobil emniyet görevlisinin çıktı



Bu arada, bombanın bulunduğu otomobilin bir emniyet görevlisine ait olduğu ve bölgede çok sayıda polis memurunun ikamet ettiği ileri sürüldü.

Temizlik görevlisi, emniyete götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.