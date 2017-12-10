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BAYRAMPAŞA'DA KAZA; SÜRÜCÜ ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI

Haber: İbrahim AKTÜRK - Kamera: Murat SOLAK / İstanbul DHA Bayrampaşa'da, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç, bariyerlere girdi

10 Aralık 2017 15:41

Haber: İbrahim AKTÜRK - Kamera: Murat SOLAK / İstanbul DHA
Bayrampaşa\'da, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç, bariyerlere girdi. Kazada, aracın içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında, TEM Otoyolu sebze hali bağlantı yolunda meydana geldi. 34 YP 8299 plakalı aracın sürücüsü Mustafa Sarıboğa (19), yağmurun etkisiyle kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, bariyerlere girdi. Sarıboğa, aracın içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Mustafa Sarıboğa, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araç, çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmalarından görüntü
-Polis ekiplerinden detay görüntüler
-Yaralının araçtan çıkarılması
-Sedye ile ambulansa konulması
-Kaza yapan araçtan görüntü
-Bariyerin görüntüsü
-Detaylar
 

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