Bayrampaşa'da kaza: 1'i ağır 2 yaralı

Alper KORKMAZ / İstanbul,(DHA) BAYRAMPAŞA\'da iki araç kaza yaptı. Çarpmanın etkisiyle bir araç alev alırken, kazada biri ağır olmak üzere iki kişi yaralandı. Kaza, saat 3.00 sıralarında Kocatepe Mahallesi, Şehir Parkı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde aynı istikamette giden taksi ile otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar araç içindeki yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, yaralanan bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Taksiye arkadan çarpan otomobil yanmaya başladı. Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri alev alan aracı kısa sürede söndürdü.

(FOTOĞRAFLI)