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BAYRAMPAŞA'DA KAZA: 1'İ AĞIR, 2 YARALI

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ /  İstanbul DHA Bayrampaşa'da iki araç kaza yaptı

24 Aralık 2017 07:38

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ /  İstanbul DHA
Bayrampaşa\'da iki araç kaza yaptı. Çarpmanın etkisiyle bir araç alev alırken, kazada biri ağır olmak üzere iki kişi yaralandı. Kaza,  saat 3.00 sıralarında Kocatepe Mahallesi, Şehir Parkı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde  aynı istikamette giden taksi ile otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar araç içindeki yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken,  yaralanan bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Taksiye arkadan çarpan otomobil yanmaya başladı. Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri alev alan aracı kısa sürede söndürdü. 

Görüntü Dökümü:
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(cep telefonu
-Aracın alev alev yanması 
(aktüel)
-Aracın söndürülmesi
-Polis ve itfaiye ekiplerinden görüntü
-Röportaj
-Genel ve detay görüntüler
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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