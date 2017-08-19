Bayrampaşa'da işyerinde patlama sonrası yangın; Yaralılar var (3)

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA) Bayrampaşa\'da bir sanayi sitesindeki işyerinde patlama sonrası yangın çıktı. İlk belirlemeler göre 1 kişi öldü, 10 kişide yaralandı.



Bayrampaşa Maltepe Mahallesi\'nde bulunan Dokumacılar Sanayi Sitesi\'ndeki kapı menteşesi üretimi yapan bir işyerinde saat 13.00 sıralarında patlama sonrası yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle 4 katlı sitede çok sayıda kişi mahsur kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevkedildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti, mahsur kalanlar dışarıya çıkarıldı. İlk belirlemelere göre 1 kişi ölürken 10 kişi de yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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