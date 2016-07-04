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Bayrampaşa'da canlı bomba şüphesi; kaçan çarşaflı erkek aranıyor!

Fatih'e kaçtığı belirlenen şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor

04 Temmuz 2016 16:48

İstanbul Bayrampaşa'da meyve-sebze halini güvenlik görevlileri çarşaflı bir kişinin erkek olmasından şüphelenerek şahısı durdurmak istedi. Ancak şahışın güvenliklerden kaçması üzerine polise haber verildi.Taksiyle olan yerinden uzaklaşan şüphelninin Fatih'te indiği belirlendi.

DHA'nın haberine göre olay saat 10:00 sıralarında, Haller Müdürlüğü'nün 4 No'lu kapısındaki güvenlik görevlileri siyah çarşaflı bir kişinin hareketlerinden şüphelendi. Görevlilerde bu kişinin erkek olduğunu kanaati uyanınca onu durdurmak istedi.

25 yaşlarında olduğu belirtilen şüpheli görevlilerin uyarılarına aldırış etmeden kaçmaya başladı. Özel güvenlik görevlilerinin anlatımına göre söz konusu şüphelinin üzerinde kablolar da vardı. Şüpheli kapının önünde bir taksiyi durdurup binerek olay yerinden uzaklaştı. Bu sırada olay polise bildirildi. Güvenlik kameraları incelemeye alındı.

 

Fatih'te görüldü iddiası

 

Çarşaflı şüpheli ikinci kez Fatih, Hırkai Şerif Camii önünde görüldü. Taksiyi bu noktada terkettiği kesin olarak belirlendi.
Şüpheliyi taşıyan taksinin sürücüsü Haller Müdürlüğü önüne gitti ve burada olayla ilgili polise bilgi verdi.

 

Taksi sürücüsü: Fatih'te indi

 

Taksi sürücüsü, DHA mikrofonuna yaptığı açıklamada şüpheliyi aracına aldığını ve Fatih ilçesine götürdüğünü söyledi. Polis, şüphelinin yakalanması için çevrede inceleme başlattı.

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