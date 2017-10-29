BAYRAMPAŞA'DA BOMBA ÇIKAN ARAÇTA POLİSİN İNCELEMESİ SONA ERDİ

Haber: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Bayrampaşa\'da bir alışveriş merkezinin otoparkındaki bomba çıkan araçta polisin yaklaşık 8 saat süren incelemesi sona erdi. Polis ekiplerinin çalışması gece saat 00.00 sıralarına kadar sürdü. Şüpheli araç detaylı olarak incelenmesinin ardından çekici ile götürüldü. Özel harekat polisleri bu sırada çevrede kuş uçurtmadı. Ayrıca \"Akrep \" diye tabir edilen zırhlı polis araçlarının alışveriş merkezinin dört bir yanında önlem amaçlı beklediği görüldü. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından vatandaşlara alışveriş merkezinin açık otoparkında bulunan araçlarını almaları için izin verildi.

Görüntü Dökümü:

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- Polis ekiplerinin çevrede olay yeri çalışması

- Özel harekat polislerinin önlemi

- Zırhlı polis araçlarından görüntü

- Şüpheli aracın çekici ile götürülmesi

- Otoparkta araçları ile çıkış yapan vatandaşlar

- Genel ve detaylar

